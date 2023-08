Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo

Po podzieleniu się chlebem głos zabrał wójt gminy Wąsewo, Rafał Kowalczyk, który powitał wszystkich obecnych.

Msza święta w imieniu rolników i wszystkich mieszkańców gminy to piękna, wielowiekowa tradycja, wieńcząca trudną rolniczą pracę, której owocem jest chleb. Organizując tę drugą część uroczystości dożynkowych, która składa się z urozmaiconego programu, w którym mam nadzieję każdy znajdzie coś dla siebie, chcemy wyrazić wspólną radość z naszych osiągnięć, podejmowanych w każdym obszarze naszego życia. W sposób osobliwy zaś, chyląc czoło przed spracowanymi rolnikami, chcemy podziękować im za tę niezłomną pracę, prowadzoną w pokorze wobec natury, z nadzieją, że tego chleba, będącego owocem rolniczego trudu, nigdy nie zabraknie i że będzie on dzielony sprawiedliwie. Praca na roli jest pracą szczególną, towarzyszy jej zawsze nadzieja i oczekiwanie oraz jakaś nadludzka siła, która mimo niepowodzeń i często niekorzystnego rachunku ekonomicznego każe wciąż na nowo siać, choć wielkość plonów, a co za tym idzie lepsze jutro zawsze pozostaje wielką niewiadomą. Za tę nieustanną nadzieję i za tę nadludzką wręcz siłę w ten specjalny dożynkowy czas rolnikom polskim szczęść Boże