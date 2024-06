Przegląd prasy 15.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 15.06.2024”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 15.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Volkswagen w rowie. Do zdarzenia doszło 12.06.2024 w Makowie Maz. Za kierownicą pijany mieszkaniec powiatu makowskiego Pijany kierowca stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu. Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2024 w Makowie Mazowieckim.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show. 📢 Stypendia starosty makowskiego za osiągnięcia sportowe wręczone podczas sesji 14.06.2024 Na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 14 czerwca 2024 wręczono Stypendia Starosty Makowskiego za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je wyróżniający się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. 📢 Goworowo. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 14.06.2024. To 10. edycja wydarzenia Jubileuszowa, 10. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek 14.06.2024 na kompleksie boisk Orlik w Goworowie. Za każdym razem impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem było hucznie- z tortem i atrakcjami dla wszystkich uczestników.

📢 55-lecie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. MDK świętował 11.06.2024 We wtorek, 11 czerwca Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej obchodził jubileusz 55-lecia. Jubileusz był połączony z corocznym wydarzeniem organizowanym przez MDK - "Day for art".

📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 14.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 14.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 14.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 14.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 14.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 14.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 14.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 14.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Ostrołęka. Kradzież karty bankomatowej. 46-latka wraz ze znajomymi użyła skradzionej karty 19 razy Kobieta oraz trzech jej kompanów 19 krotnie posługiwali się skradzioną kartą. Cała czwórka usłyszała już zarzuty w tej sprawie. 📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 Stanisław Kubeł zgodził się na propozycję Pawła Niewiadomskiego i został wiceprezydentem Ostrołęki Stanisław Kubeł złożył mandat radnego powiatu ostrołęckiego, gdyż- jak poinformował na ostatniej sesji rady w czwartek 13.06.2024- przyjął propozycję prezydenta Pawła Niewiadomskiego i został wiceprezydentem Ostrołęki.

📢 Ostrołęka. Plaża miejska w sobotę 15.06.2024 będzie kolorowa i tłoczna. Tego dnia nastąpi otwarcie sezonu W sobotę 15.06.2024 odbędzie się impreza na plaży związana z otwarciem sezonu. Na scenie będą odbywały się występy i pokazy, a oprócz tego odbędzie się festiwal Holi, na dzieci i całych rodzin będzie też czekać mnóstwo innych atrakcji. 📢 Tak mieszka Maciej Dowbor w słonecznej Hiszpanii. Wyjątkowa posiadłość z palmami zachwyca. Piękny dom Macieja Dowbora w kurorcie dla bogaczy Nadmorska posiadłość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zapiera dech w piersiach. Celebryci postanowili zmienić swoje życie i kupili dom w popularnym hiszpańskim kurorcie. Znane małżeństwo może pochwalić się gustownie urządzonymi i przestronnymi wnętrzami. Zaglądamy do wyjątkowej willi celebrytów. Zobacz, jaki niezwykły widok roztacza się z przestronnego tarasu domu i w jakim stylu urządzili pomieszczenia.

📢 Tadeusz Ciak został burmistrzem Makowa Mazowieckiego po raz czwarty. Jakie wyzwania stawia sobie w tej kadencji? Tadeusz Ciak w niedawnych wyborach samorządowych ponownie został wybrany burmistrzem Makowa Mazowieckiego. To jego czwarta kadencja. Pierwsza trwała w latach 2004-2008, a następnie 2014-2018 i 2018-2024. Poprosiliśmy o podsumowanie poprzednich kadencji oraz zapytaliśmy o plany włodarza związane z dalszym rozwojem miasta. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły W środę, 12 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Tego dnia odbyło się Święto Szkoły połączone z nadaniem szkole sztandaru.

📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów. 📢 Tour de Kurpie - etap Kadzidło odbył się w środę 12.06.2024 Tour de Kurpie UCI 2024 to wyścigi kolarskie w postaci przejazdów po wyznaczonej trasie w postaci pętli. Zawodnicy w Kadzidle mieli do pokonania siedem powtórzeń przejazdu po tej samej trasie.

📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Przegląd odbył się 12.06.2024 Przegląd Małych Form Teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni organizowany jest już od kilku lat. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III przygotowują spektakle, które są często adaptacjami znanych utworów literatury dziecięcej. Pod okiem swoich wychowawców przygotowują rekwizyty i scenografię do swoich prezentacji. W przygotowania angażują się także rodzice dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w skompletowaniu scenicznego kostiumu.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w sobotę 22.06.2024 Tradycyjnie w pierwszy wakacyjny weekend w Myszyńcu odbywa się Noc Sobótkowa. Kto wystąpi w tym roku w amfiteatrze? Przeczytajcie.

📢 Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi 65-lecie istnienia. Zaprasza na festyn w sobotę 15.06.2024 W tym roku Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi 65-lecie istnienia. Z tego powodu zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania organizując 15 czerwca 2024r. festyn na placu przed budynkiem przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 11.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Ostrołęka. Ulica Krańcowa zostanie zamknięta dla ruchu 15.06.2024, od godz. 6.00 do 16.00 Uwaga kierowcy! 15 czerwca 2024 w godzinach 6.00-16.00 zamknięta zostanie ulica Krańcowa. Ma to związek z realizacją dużej inwestycji w tym rejonie. 📢 Czasowa organizacja ruchu na ulicy Stacha Konwy w Ostrołęce od 12.06.2024 Zmiany mają obowiązywać od 12 czerwca 2024. Mają związek z przebudową pasa drogowego drogi krajowej nr 53 – ulicy Stacha Konwy i przebudowy skrzyżowania ze Słoneczną na rondo. Cóż, trzeba nastawić się na utrudnienia w ruchu. 📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Szczegółowy program wydarzenia, które odbędzie się 14-16.06.2024. Ale od 10.06.2024 są imprezy towarzyszące To jedna z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach. W tym roku towarzyszy jej kilka wydarzeń. 📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników. 📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka w ZPO w Kadzidle, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 otoczenie szkoły zamieniło się w wielki plac zabaw. Była dmuchana zjeżdżalnia, wielkie pluszaki (żyrafa i pancernik), bańki mydlane, gry, zabawy i prezentacje uczniów. Był też kiermasz charytatywny. 📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki. 📢 Kobieca Twarz Mazowsza 2024. Zobacz laureatki naszej akcji Plebiscyt Kobieca Twarz Mazowsza rozpoczął się w dniu Święta Kobiet, 8 marca, kiedy to w wielkiej galerii zaprezentowaliśmy Panie, które przesłały swoje zdjęcia. W trakcie głosowania, osobno w każdym mieście i powiecie, czytelnicy wyłonili laureatki w 3 kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Do finału ogólnopolskiego awansowało 10 Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. I tu będzie szansa na kolejne nagrody. W etapach ogólnopolskich nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota AYGO X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja o godz. 12.30 odbyła się I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta.

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością Odchodzący ze stanowiska wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski, ogłosił, kto wystąpi podczas Wesela Kurpiowskiego. 📢 Budowa "małej jedynki" przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej trwa. Jak wygląda w środku? Kiedy koniec prac? Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest budowa szkoły i przedszkola przy ul. Partyzantów. Postępy widać gołym okiem, za 3 miesiące wszystkie prace powinny być ukończone - również te związane z budową drogi łączącej Trębickiego z Partyzantów - ulicą Lucyny i Wiesława Kolendów. 📢 Małkińscy biegacze i „kijkarze” wystartowali 19.04.2024 w drugiej imprezie zaliczanej do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej w roku 2024 zaplanowano 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 19 kwietnia 2024 r. odbyły się drugie biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobacz, co można kupić 19.08.2023. Zdjęcia W godzinach 9.00-13.00, na targowisku miejskim przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce można kupić/sprzedać prawie wszystko: zabawki, książki, akcesoria i sprzęty domowe, różnorodne walory kolekcjonerskie i inne rzeczy...

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Imprezy w Ostrołęce. Tak bawiliśmy się 10 lat temu. Zobaczcie zdjęcia zrobione w klubach pod koniec grudnia 2012. Zdjęcia Zdjęcia zostały zrobione dokładnie 10 lat temu: w grudniu 2012 roku w kilku ostrołęckich klubach (niektóre dziś już nie istnieją). Zobaczcie, jak wyglądały wtedy potańcówki i dyskoteki. Bawiliście się w klubach? A może znajdziecie się na zdjęciach w galerii? Sprawdźcie!

📢 Seroczyn. Otwarcie świetlicy wiejskiej po remoncie [ZDJĘCIA, WIDEO] Seroczyn. W ciągu półtora roku wnętrze starej szkoły zmieniło się nie do poznania. Piękną, dużą świetlicę uroczyście oddano do użytku 19 października 2019.

📢 Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych: odznaczenia i podziękowania [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jak co roku, był okazją do podziękowań i odznaczeń. Uroczystość dla Ostrołęki, Makowa, Ostrowi, Przasnysza i Wyszkowa miała miejsce 9 maja 2019 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Wśród odznaczeń dla pielęgniarek i położnych były "Kryształowe Czepki". Kto je dostał? 📢 Brother's Pizza w Rzekuniu i w Ostrołęce: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Brother's Pizza - jego specjalność to pizza, na standardowym cieście, z dwoma sosami gratis. 📢 Ślub Miss Polski 2014 Ewy Mielnickiej i Łukasza Cekały [ZDJĘCIA+WIDEO] To był z pewnością jeden z głośniejszych ślubów na Kurpiach. W sobotę 2 czerwca 2018 w kościele w Lipnikach, gm. Łyse, sakramentalne "tak" powiedzieli Miss Polski 2014 Ewa Mielnicka i Łukasz Cekała.