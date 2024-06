Ostrołęka. Ulica Krańcowa zostanie zamknięta dla ruchu 15.06.2024, od godz. 6.00 do 16.00

Spółka Domost, działając w imieniu konsorcjum wykonawcy inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie" informuje, że 15 czerwca 2024 r. planowane jest układanie warstwy ścieralnej na ul. Krańcowej oraz połowie ronda wschodniego (droga krajowa nr 61). Ze względów technologicznych i charakter prac zachodzi konieczność czasowego zamknięcia ww. ulicy w godzinach 6.00-16.00. -czytamy w komunikacie.

Autobusy komunikacji miejskiej będą tego dnia poruszać się objazdem - ulicami Borówkową i Wrzosową.

Przypomnijmy, koszt całej inwestycji (jej pełna nazwa w pierwszym zdaniu komunikatu) to 134 miliony złotych, w tym 98 mln dofinansowania ze środków rządowych, udział gmin (Lelis - 1,5 mln zł i Rzekuń - 1 mln zł), a pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu ostrołęckiego. Most w Teodorowie to jeden z elementów obwodnicy Ostrołęki, części północnej. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie również ponad 3 km obwodnicy oraz około 3 km dróg dojazdowych, tak zwanych bisowych.