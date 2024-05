Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa)

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu rodziny i parafii. Do tego wyjątkowego dnia 22 uczniów od września przygotowywało się pod opieką ks. Marcina Mielnickiego oraz katechetek: Barbary Fydrych i Doroty Sławińskiej.

Zwracając się do przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej dziewcząt i chłopców oraz ich rodzin i przybyłych na uroczystość gości ks. Marcin Mielnicki powiedział

Przed tym ołtarzem stoją dziś dzieci, które po raz pierwszy przyjmą sakrament, ich rodziny, rodzice chrzestni i goście. Za chwilę nastąpi niezwykle ważny moment – dzieci przyjmą Chrystusa do swojego serca. Od tej pory największa radość i satysfakcja dla każdego dziecka to możliwość pokazania poprzez słowa i wierność złożonym obietnicom, że Jezus jest jego przyjacielem. Z całego serca modlę się o to, by Jezus królował w waszych sercach, by przemawiał do was przez codzienność, by nie zabrakło wam szczęścia, miłości, ale przede wszystkim wytrwałości w pokazywaniu, że jesteście blisko Jezusa.