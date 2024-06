Volkswagen w rowie. Do zdarzenia doszło 12.06.2024 w Makowie Maz. Za kierownicą pijany mieszkaniec powiatu makowskiego

Policjanci wydziału prewencji, patrolując ul. Słoniawską, zauważyli auto osobowe marki VW Polo w rowie. Zatrzymali się, by sprawdzić co się wydarzyło. W pojeździe za kierownicą był nietrzeźwy mężczyzna. Z relacji świadków wynika, że do zdarzenia doszło chwilę wcześniej.

- Badanie trzeźwości kierującego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. 69-letni kierujący, mieszkaniec pow. makowskiego, nie odniósł obrażeń. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego auto zostało zabezpieczone na strzeżonym parkingu - informuje podkom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

I przypomina:

- Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Zakazem kierowania pojazdami oraz wysoką grzywna.