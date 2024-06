Plaża miejska w Ostrołęce - impreza na otwarcie sezonu, 15.06.2024

Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 i potrwa do 19.00, a od 19.00-22.00 odbędzie się potańcówka.

W ciągu dnia na scenie prezentują się przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych z Ostrołęki. Harcerze, animatorzy, trenerzy piłki nożnej dbają o to, aby dzieci się nie nudziły.

Są dmuchańce, jest malowanie twarzy, tatuaże i wiele innych.

- Rozpoczynamy sezon kąpielowy na plaży miejskiej. Potrwa do 8 września, a jeśli pogoda będzie dopisywać, to dłużej - mówił Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki. I zaprosił do spędzenia sobotniego popołudnia na plaży miejskiej.

Harmonogram imprezy:

Przed godz. 13.00 na plażę dotarli uczestnicy Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Przejechali 30 km ulicami Ostrołęki oraz gminy Rzekuń.

- Cieszę się, że biorą państwo udział w tych rajdach. To bardzo ważne, żeby wyjść z domu, żeby być aktywnym. Jest prawie 140 uczestników, co pokazuje, że te rajdy rowerowe są potrzebne - mówił Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń (współorganizator rajdu).