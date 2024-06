Ostrołęka. Radosny świetlicobus ponownie wyjedzie na ulice miasta. Dzieci w wakacje nie będą się nudzić

Animatorzy wraz w wolontariuszami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w okresie wakacyjnym prowadzą gry i zabawy z dziećmi na ostrołęckich osiedlach mieszkaniowych. Każdy tydzień działań mobilnej świetlicy inspirowany jest inną tematyką. Partnerem przedsięwzięcia jest także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce. Z animacji, gier, zabaw i konkurencji sportowych korzysta sporo dzieci, które w wakacje nie zawsze wyjeżdżają z miasta. To głównie z myślą o nich został wprowadzony pomysł świetlicobusu. Ale z proponowanych przez animatorów zabaw mogą korzystać wszyscy. To okazja do spędzenia miło czasu, ale także integracji oraz nauki. W spotkaniach często uczestniczy policja, mówiąc o licznych zagrożeniach i niebezpieczeństwach dotyczących dzieci i młodzieży - szczególnie w czasie wakacji.

Podczas sesji rady miasta, która odbyła się w czwartek 20.06.2024 podniesiono kwestię realizacji tego projektu w tym roku. Nie było bowiem takich planów. Ostatecznie jednak projekt dostał zielone światło i będzie realizowany także w czasie tegorocznych wakacji.