Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024

Podczas Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pod adresem położnych, pielęgniarek (i pielęgniarzy) padło wiele ciepłych słów i podziękowań. Podziękowania za ciężką pracę oraz życzenia złożyli m.in. starosta ostrowski Jerzy Bauer, burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Hubert Betlejewski, Rafał Kowalczyk - radny sejmiku województwa mazowieckiego oraz dyrektor ostrowskiego szpitala Artur Wnuk.

(...) Drogie panie, drodzy panowie: wielkie słowa uznania i wdzięczności. Dzisiaj kieruję te słowa wdzięczności nie tylko jako starosta, ale przede wszystkim jako człowiek, któremu też udzielaliście pomocy, udzielaliście pomocy moim dzieciom, moim rodzicom i moim dziadkom. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za każdy dobry dzień, dobre słowo czy uśmiech. A przecież wiemy, że tak jak wszyscy też się męczycie, macie lepsze i gorsze dni, bywa że jesteście jak każdy człowiek po prostu - przepraszam za określenie - "wkurzeni". A trzeba iść i pomagać. Za to wielkie codzienne dzieło, za to podtrzymywanie i ratowanie życia kierujemy do państwa słowa podziękowania i wielkiej wdzięczności