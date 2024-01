Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza w regionie w 2024 roku. Konferencja z udziałem wicemarszałkiń województwa. Ostrołęka, 17.01.2024

- Zarezerwowaliśmy również pieniądze na rewitalizację linii kolejowej Ostrów Mazowiecka - Małkinia, co znacznie ułatwi i skróci dojazd do Warszawy - podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Inwestycje drogowe

- W ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje za 87 mln zł, to jest ponad 40 km dróg, m.in. droga wojewódzka nr 626 Ostrołęka - Maków Mazowiecki (wyremontowano 25 km i dwa obiekty mostowe za ponad 50 mln zł), droga 657 - 11 km za 25 mln, droga 645 - 3,5 km za 9 mln zł i punktowe zadania remontowe na drodze 614. Nie zwalniamy tempa, w tym roku również mamy dużo zadań, co bardzo cieszy. Dziękuję, że zarząd Mazowsza dostrzega potrzeby północno-wschodniego Mazowsza. Nikogo nie musze uświadamiać, jak ważna jest rola dróg. Wiadomo, że dobre drogi to rozwój obszaru - mówiła Danuta Stefaniak, dyrektor rejonu drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czerwinie.