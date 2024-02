Świetlica wiejska w Nożewie straszy swoim wyglądem. O jej remont starają się m.in. sołtys i radny

Radny i sołtys wielokrotnie zwracali się do wójt gminy Olszewo-Borki o pomoc w remoncie świetlicy. Radny zwracał się także z wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel w tegorocznym budżecie gminy. Bezskutecznie.

Na pytania w sprawie przyszłości budynku, otrzymaliśmy odpowiedź od sekretarza gminy Olszewo-Borki Mariusza Prusaczyka.

Pan sołtys otrzymał wyczerpującą informację w tej sprawie od pani Wójt. Dach wymaga przebudowy, w tym przeinstalowania umieszczonych na nim paneli fotowoltaicznych. Nie jest zatem to prosta naprawa. Będzie możliwa po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie gminy. Inwestycja byłaby możliwa też do wykonania szybciej, gdyby mieszkańcy przeznaczyli na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy mają do dyspozycji fundusz sołecki na rok 2024 r. w wysokości 21 671 zł, ale przeznaczyli je na żwirowanie