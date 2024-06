Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej

Zawody Rowerkowe to wyjątkowa impreza rekreacyjna przygotowywana z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 11 lat. Naszą ideą jest to, aby dzieci dobrze się bawiły, spędziły czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochały aktywny wypoczynek. Taka forma zabawy wspomaga zacieśnianie więzi rodzinnych, wspiera propagowanie postawy wzajemnej tolerancji, akceptacji oraz szacunku.

Jak dobrze państwo wiecie dorośli ścigają się dziś ulicami miasta (odbywał się ostatni etap wyścigu kolarskiego Tour de Kurpie - przyp. red), ale dbamy też o najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci, które lubią jeździć na rowerach. Stawiamy na aktywność i bardzo się cieszymy, że kolejny raz na plaży miejskiej odbywają się Zawody Rowerkowe. Impreza wpisuje się w cykl wydarzeń weekendowych - wczoraj mieliśmy otwarcie sezonu kąpielowego nad Narwią, był też Rodzinny Rajd Rowerowy, a dziś specjalnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta - Zawody Rowerkowe. Życzę wszystkim dużo emocji i dobrej zabawy