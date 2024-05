Przegląd prasy 26.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Ostrołęki 2024. W sobotę na scenie wystąpił Oskar Cyms oraz Kwiat Jabłoni”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni Ostrołęki 2024. W sobotę na scenie wystąpił Oskar Cyms oraz Kwiat Jabłoni Finał koncertów w ramach Dni Ostrołęki 2024 przyciągnął tłumy na plażę miejską. Tego dnia wystąpili: Julita Kaczyńska, Oskar Cyms oraz zespół Kwiat Jabłoni.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 Wypadek w Gniazdowie. Zderzenie autokaru z samochodem dostawczym. Autokarem podróżowały 23 osoby Autokarem podróżowały 23 osoby (19 dzieci w wieku 15 - 16 lat, 3 opiekunów, 1 kierowca), samochodem dostawczym podróżował jedynie kierowca.

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 WSAP w Ostrołęce zaprosił na studenckie juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce zaprosiła w sobotę 25.05.2024 na "wsaponalia". Tego dnia na placu przy budynku szkoły wyższej stanęła scena, na której zaprezentowały się lokalne zespoły, były też stoiska z usługami, gastronomiczne oraz promocyjne. Wieczorem odbędą się koncerty i impreza z DJ-em.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Motoserce 2024 w Ostrołęce: parada motocyklowa, zbiórka krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku, loterie fantowe, występy na scenie W sobotę 25.05.2024 na placu przy ulicy Korczaka odbyła się impreza zorganizowana przez kluby motocyklowe. Głównym jej celem była pomóc potrzebującym. Można więc była między innymi oddać krew i zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Poza tym na scenie odbywały się występy, nie zabrakło stoisk gastronomicznych i usługowych, a w południe odbyła się parada motocyklowa.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 25.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 25.05.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 25.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 25.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 25.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 Waldemar Brzostek, wójt gminy Ostrów Mazowiecka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 24 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

📢 Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki Trwają Dni Ostrołęki. W piątek 24.05.2024 na scenie wystąpił zespół How We Met, a następnie zespół Strachy na Lachy i Brodka. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Pogoda i mieszkańcy dopisali.

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Święto Rodziny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce W piątek 24.05.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 10 odbyło się Święto Rodziny. Przedszkolaki dały popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych prezentując się na scenie przed rodzicami. Po występach na wszystkich czekał piknik zorganizowany na placu przy przedszkolu. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem.

📢 Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku Co roku w maju, przy obelisku w Stoku, odbywa się uroczystość dla upamiętnienia bitwy, która rozegrała się w tych stronach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Tegoroczne obchody 161. rocznicy bitwy pod Stokiem odbyły się 24 maja.

📢 Policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków w postaci amfetaminy, mefedronu i marihuany o wartości ok. 100 tys. zł Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zabezpieczyli ok. 2 kilogramów narkotyków w postaci amfetaminy, mefedronu i marihuany. Na czarnym rynku są warte blisko 100 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano cztery osoby. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Sławne matki i ich popularne córki. Te kobiety łączą nie tylko więzy krwi. Zobacz gwiazdy, które poszły w ślady swoim mam Krystyna Loska, Magda Gessler, czy Anna Jantar to kobiety, które są lub były bardzo lubiane. Łączy je jeszcze jedna kwestia - mają córki, które są równie popularne co one. Poznaj znane gwiazdy, które wybrały taką samą ścieżkę zawodową, co ich mamy.

📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych. 📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć. Te zakątki trzeba zobaczyć choć raz z życiu – to ukryte skarby Italii Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiam 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i wakacyjne wycieczki do Włoch.

📢 Radny Marek Kukiełka bez rekomendacji Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy. Rekomendację cofnięto na posiedzeniu 15.05.2024 Na ostatniej, trzeciej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odczytane zostało pismo podpisane przez przewodniczącego Zarządu Rady Powiatowej Nowej Lewicy, Krzysztofa Kołodziejczyka o cofnięciu rekomendacji radnemu rady miasta Markowi Kukiełce - członkowi Nowej Lewicy. 📢 Dobiegają końca prace na S8 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień Dobiegają końca prace na dojeździe od strony Warszawy do węzła na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S8 i S61 koło Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku dni kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu na obu jezdniach. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad trwają jeszcze roboty wykończeniowe, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień.

📢 Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski. 📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Ginące Zawody po raz 23. Warsztaty odbędą się 4-6.06.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na 23. edycję warsztatów etnograficznych Ginące Zawody, w tym roku pod hasłem "Przydrożne kapliczki i świątki kurpiowskie pamiątki". 📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP. 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybrała 13.05.2024 przewodniczącego. Został nim radny Koalicji Obywatelskiej Ostrowscy radni spotkali się na sesji 13 maja 2024. W głosowaniu wybrali prezydium rady. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Budowa "małej jedynki" przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej trwa. Jak wygląda w środku? Kiedy koniec prac? Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest budowa szkoły i przedszkola przy ul. Partyzantów. Postępy widać gołym okiem, za 3 miesiące wszystkie prace powinny być ukończone - również te związane z budową drogi łączącej Trębickiego z Partyzantów - ulicą Lucyny i Wiesława Kolendów.

📢 Galloping Bulls Parade w Ostrołęce i festyn na plaży, 27.04.2024 W sobotę 27.04.2024 w Ostrołęce odbyła się czwarta edycja Galloping Bulls Parade czyli impreza motocyklowa. Tego dnia miłośnicy motoryzacji obejrzeli paradę motocykli, a na plaży miejskiej mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, obejrzeć występy na scenie, posłuchać muzyki. 📢 Dni Ostrowi 2024. Kto zagra? Znamy gwiazdy tegorocznych Dni Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie program Podczas konferencji prasowej w urzędzie miasta poznaliśmy gwiazdy tegorocznych XX Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Weekend w Tatrach: 21 najlepszych atrakcji blisko Zakopanego. Najtrudniejsza trasa, najwyższy wodospad, malownicze jaskinie i inne Weekend to najlepsza pora na wycieczkę po górach, zwłaszcza po Tatrach, pełnych atrakcji i niezwykłych widoków. To prawdopodobnie najsłynniejsze pasmo gór w Polsce. Jest dosłownie naszpikowane atrakcjami dla turystów i miejscami, które warto, a nawet trzeba zobaczyć. Zebraliśmy dla was listę 21 najciekawszych atrakcji Tatr, w sam raz na weekend, od najbardziej malowniczych szlaków po pouczające i zabawne ciekawostki. To gotowa lista pomysłów na wypoczynek w górach.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki.

📢 Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Zachwycają tak samo, ale mają różne wymagania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tych krzewach Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać. 📢 Dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Była między innymi wystawa starej motoryzacji. 7.06.2023. Zdjęcia 6 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce odbył się Dzień Otwarty - kolejna inicjatywa szkolnej społeczności skierowana do rodziców i uczniów szkół podstawowych, a także do wszystkich ostrołęczan oraz osób zainteresowanych kształceniem zawodowym i motoryzacją.

📢 „Bieg po zdrowie” w Zalasie w gminie Łyse. Zorganizowała go miejscowa szkoła podstawowa. 3.06.2023. Zdjęcia W sobotę 3 czerwca 2023 miała miejsce kolejna – czternasta już - impreza biegowa w Zalasiu, w gminie Łyse. Pogoda dopisała, uczestnicy również. Uczniowie miejscowej szkoły, ich rodzice oraz licznie przybyli sympatycy szkoły i biegania z sąsiednich szkół, m.in. z Łysych, Lipnik, Łączek, Ksebek, Warmiaka czy Wolkowych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sportowej „Bieg po zdrowie”. 📢 Bieg Kolejarza 2023. To była już ósma edycja tej imprezy organizowanej przez radę osiedla Stacja w Ostrołęce. 3.06.2023. Zdjęcia Bieg Kolejarza organizują wspólnie rada osiedla Stacja i klub sportowy UKS MAG Ostrołęka. To była już ósma edycja imprezy. Dzięki ostatnim inwestycjom na osiedlu, czyli przebudowie dworca na Multicentrum, budowie sceny i remontowi Placu Dworcowego, Bieg Kolejarza tylko zyskuje na atrakcyjności.

📢 Wypadek w Romanowie, 16.10.2021. Samochód uderzył w drzewo i stanął w ogniu. Zginęło czterech nastolatków. Zdjęcia Do tragicznego wypadku doszło 16.10.2021 o godz. 3.00 w Romanowie (pow. makowski). Audi A4, którym podróżowało czterech nastolatków, uderzyło w drzewo.

📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb Jana Gałązki. 27.04.2021. Jan Gałązka, nauczyciel, były dyrektor I LO im. gen. J. Bema w Ostrołęce odszedł 21.04.2021 21 kwietnia, w wieku 95 lat zmarł prof. Jan Gałązka, nauczyciel, w latach 1966-1978 dyrektor I LO. Był nauczycielem biologii. Piastował też liczne funkcje społeczne, uhonorowany za pracę zawodową i działalność społeczną licznymi odznaczeniami. Od 1985 roku przebywał na emeryturze.

📢 Studniówka ZSZ 1 w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA] Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odliczyła 100 dni do matury w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Był to wyjątkowy wieczór nie tylko dla uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli. 📢 Sami spełnili swoje marzenia. Remiza w Niesułowie już oficjalnie otwarta. W ciągu dwóch lat remiza w Niesułowie (gmina Krasnosielc) z drewnianego zniszczonego budynku przemieniła się w piękny murowany, doskonale wyposażony obiekt. To za sprawą wytrwałości i ciężkiej pracy strażaków ochotników, pomocy finansowej gminy i wsparcia wielu życzliwych osób. 📢 IV Powiatowy Konkurs Piosenki NUTKA w Goworowie (zdjęcia) W tegorocznej edycji wzięło udział 22 solistów z powiatu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj