Nocne granie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 7.06.2024. I ranking Mistrzowie Planszy 2024

Nowością podczas piątkowego spotkania był konkurs Mistrzowie Planszy 2024.

Jak podają organizatorzy...

Zasady zabawy są banalne: wygrywasz grę podczas spotkań przy planszówkach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (możesz to zrobić wiele razy jednego dnia, czego Ci życzymy).

Zgłaszasz nam to w trakcie imprezy i cieszysz się z pierwszej gwiazdki za zwycięstwo. Kolejne rozgrywki i kolejne spotkania przy planszówkach to szansa na poprawę swojego dorobku gwiazdkowego.

Na końcu ostatniego naszego spotkania w 2024 roku podsumujemy, kto zebrał najwięcej gwiazdek i kto zostanie MISTRZEM PLANSZY. Nagrodzimy trzech najlepszych zawodników!

Warunek jest jeden: liczą się zwycięstwa wyłącznie w grach planszowych, w których podawany przez wydawcę szacunkowy czas trwania rozgrywki wynosi 30 minut i dłużej.