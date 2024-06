Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie?

Program Dni Ostrowi 2024

14 czerwca 2024, piątek, ul. Trębickiego

17.00 Blok MOSiR i innych organizacji, stowarzyszeń miejskich

19.00 Support

20.30 Koncert Agnieszki Chylińskiej

21.30 - 24.00 DJ

Agnieszka Chylińska występuje na scenie od 1994 roku. Urodziła się 23 maja 1976 roku w Gdańsku. Specjalizuje się w tworzeniu muzyki dance, pop, rock i rock elektroniczny. Przez wiele lat była wokalistką legendarnego zespołu O.N.A., ale w końcu postanowiła postawić na solową karierę muzyczną. Najbardziej znane utwory w zbiorach artystki to "Nie mogę Cię zapomnieć", "Zima", "Wybaczam Ci", "Niebo", "Kiedy przyjdziesz do mnie", "Niczyja", "Niekochana", "Królowa łez", "Mam zły dzień", "Kiedy powiem sobie dość", "Winna", "Kiedyś do Ciebie wrócę", "Drań" i "Kochaj ją".

15 czerwca 2024, sobota, ul. Trębickiego