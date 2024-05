Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki

Podczas piątkowych koncertów, przed głównymi gwiazdami, wystąpili laureaci plebiscytu muzycznego Hitem na Scenę - zespół How We Met.

- Zespół pochodzi z Olsztyna i swoją działalność rozpoczął w 2022 roku. Skład zespołu to przede wszystkim czwórka przyjaciół: Oscar, Mati, Hubi i Miki, których połączyła pasja do muzyki. Styl, w którym tworzą można określić jako kalifornijski punk rock. Ich koncerty to wulkany energii. Na koncie mają dwa single nagrane po polsku: "Buzi" i "Grała na gitarze" oraz debiutancki album zatytułowany "GoodA$$ Memories", który jest zapowiedzią "amerykańskiego brzmienia"- opisują zespół organizatorzy, Urząd Miasta w Ostrołęce.

Pierwszą gwiazdą wieczoru był zespół Strachy na Lachy.

To polski zespół muzyczny, grający różne odmiany rocka. Został założony w 2002 roku przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza. Zespół tworzą obecnie: Krzysztof „Grabaż” Grabowski (śpiew,gitara), Andrzej „Kozak” Kozakiewicz (gitara), Rafał „Kuzyn” Piotrowiak (perkusja), Longin „Lo” Bartkowiak (gitara basowa), Mariusz „Maniek” Nalepa (konga, gitara, harmonijka ustna, śpiew), Łukasz Sokołowski (klawisze).