Prasówka 26.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Spływ na byle czym w Kamiance już wkrótce! Odbędzie się też Przegląd Muzyki Szanty”?

Prasówka 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spływ na byle czym w Kamiance już wkrótce! Odbędzie się też Przegląd Muzyki Szanty 30 czerwca warto wybrać się nad rzekę Narew w Kamiance. Będzie spływ kajakowy, piknik rodzinny, spływ na byle czym, przegląd muzyki szanty i koncerty.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.06.24

📢 Pijany wsiadł za kierownicę. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, jechał "wężykiem" Policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który wsiadł za kierownicę volkswagena pod wpływem alkoholu. Kierujący jechał "wężykiem". Okazało się, że 42-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 📢 Cięćk pomaga Małgosi Sarzyńskiej. 23.06.2024 zorganizowano festyn rodzinny i zbiórkę W niedzielę 23 czerwca, w miejscowości Cięćk (gmina Myszyniec) lokalna społeczność zorganizowała festyn rodzinny ze zbiórką dla chorej Małgosi Sarzyńskiej. Małgosia Sarzyńska ma mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym. Z chorobą walczy już 47 lat.

Prasówka 26.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 II Międzygminny Rajd Rowerowy „A to ci historia!”. Rajd prowadził przez gminy Andrzejewo, Szulborze i Boguty Cykliści zainteresowani lokalną historią po raz drugi spotkali się na miedzy gminnym rajdzie. Podobnie jak rok temu trasę rajdu poprowadzono przez miejsca dużych i małych wydarzeń historycznych.

📢 Wakacje w latach 60. Stare zdjęcia pokazują, jak wypoczywali nasi dziadkowie. Wczasy z paprykarzem i Festiwalem Piosenki Żołnierskiej! Lata 60. XX wieku to czas po odwilży, ale jeszcze przed gospodarczym skokiem epoki gierkowskiej, okres, w którym nadal odczuwano skutki wojny, ale też rodziły się nowe zainteresowania i ambicje. Jak w tym dziwnym czasie wyglądały wakacje, urlopy i wczasy? Gdzie wypoczywali nasi dziadkowie, jak się bawili, jak spędzali wolny czas? Stare zdjęcia pokazują, jak wyglądał letni wypoczynek w czasach Władysława Gomułki. Czym wakacje z dawnych lat różniły się od współczesnych i czy przypominałyby dzisiejszym turystom wylot na inną planetę?

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców okiem internautów [MEMY] 25.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Najpiękniejsze miasta i miasteczka na Dolnym Śląsku – to miejsca z historią i pięknymi widokami Najpiękniejsze miasta na Dolnym Śląsku to prawdziwe skarby pełne historii, pięknych widoków i atrakcji. Miejsca te przyciągają swoim pięknem i różnorodnością. Ta część Polski jest domem dla licznych malowniczych miast, które są magnesem dla odwiedzających. Oto przegląd wybranych perełek architektury i historii, które są nieodzownym punktem na mapie każdego podróżnika eksplorującego Dolny Śląsk. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 25.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 25.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 25.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 25.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 25.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 25.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 25.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 25.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach! 📢 II edycja „Festiwalu na wzgórzu nad rzeką”. W programie malowanie murali i wybory Kurpiowskiej Miss Senior Druga edycja inicjatywy pod nazwą „Festiwal na Wzgórzu nad rzeką” rozpoczęła się w Myszyńcu. Pomysłodawczyni Katarzyna Aniela Chętnik spotkała się z uczestniczkami konkursu „Kurpiowska Miss Senior” w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego.

📢 Babeczki z Lelisa na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Angelika Ostrowska i Danuta Karczewska wróciły do Lelisa z nagrodami Babeczki z Lelisa wzięły udział w Festiwalu "Polska Od Kuchni", który odbył się 23 czerwca w Warszawie. W ramach festiwalu odbyły się wybory miss wdzięku. Stowarzyszenie zaprezentowały Angelika Ostrowska i Danuta Karczewska. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tych rzeczy z Chin nie kupuj. 7 produktów, których zamówienie to strata pieniędzy. Znajdziesz je na AliExpress, Temu i w innych aplikacjach Zakupy z Chin są obecnie bardzo popularne. Aplikacje takie jak AliExpress, Temu, czy Shopee proponują użytkownikom masę produktów, które ciężko znaleźć samodzielnie, gdyż nikt nie spodziewa się, że mógłby je potrzebować. Wiele z nich to świetne rzeczy, jednak są też wynalazki, które są stratą pieniędzy i nie nadają się zupełnie do niczego. Zobacz 7 produktów, których lepiej nie zamawiać z Chin.

📢 Piękne fanki na trybunach Euro 2024. Zobacz zdjęcia z Instagrama Euro 2024 trwa w najlepsze. Za nami już sporo meczów, trochę jeszcze przed nami. Drużyny mogą liczyć na doping swoich fanów. Na trybunach są też oczywiście piękne kibicki, które swoim zdjęciami dzielą się na Instagramie. Zobacz w GALERII gorące fanki z mistrzostw Europy. 📢 Narada burmistrzów i wójtów gmin kurpiowskich w Surowem. Czy będzie Nagroda im. Adama Chętnika? W sobotę, 22 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej w Surowem odbyła się narada burmistrzów i wójtów gmin kurpiowskich w sprawie umocnienia statusu dialektu kurpiowskiego oraz kurpiowskiej historii i kultury. Jej organizatorami była Gmina Czarnia oraz Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika. 📢 KGW Ławy z nagrodą na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Festiwal odbył się 23.06.2024 w Warszawie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. W niedzielę, 23 czerwca festiwal odbył się na warszawskich Bielanach. Wzięło w nim udział m.in. KGW Ławy.

📢 Sokoły 3x3 Ostrów Mazowiecka mistrzami Polski w koszykówce 3x3! Drużyna wygrała Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kategorii U23 W dniach 21-23 czerwca w hali COS Torwar w Warszawie rozegrano turnieje finałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn w kategorii U15, U17 i U23. W niedzielę 23 czerwca w kategorii U23M można było zobaczyć ostrowskie Sokoły. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR. 📢 100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Wypadek na drodze nr 690 w gminie Boguty-Pianki, 22.06.2024 Jak podaje OSP Boguty-Pianki, w sobotę 22 czerwca o godz. 11:29 po godz. 11.00 na drodze 690 w okolicach miejscowości Drewnowo-Lipskie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Wianki dla Słowianki - impreza charytatywna w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki. 22.06.2024 Na terenie siedliska Pojednanie wydarzenie zorganizowali w sobotnie popołudnie Stowarzyszenie Polska 2050 Ostrołęka - Kurpie oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Borkowianki'' z Olszewa-Borek. Podczas imprezy zbierane były pieniądze na leczenie Alberta Gąski. 📢 Dzień Rodziny w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki, 22.06.2024 Imprezę pod hasłem "Chwile kolorowe jak motyle" zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrołęce wspólnie z sołtys Małgorzatą Milewską. Na placu przy kaplicy w Dobrołęce na młodszych i starszych czekały atrakcje.

📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla psychologa, nauczyciela i kasjera. Zobaczcie oferty z powiatowych urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę.

📢 Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów.

📢 Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w sali im. Arkadiusza Gołasia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce 📢 Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w całej Polsce odbyło się zakończenie roku szkolnego. Odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 21.06.2024 W piątkowy ranek społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej szkoły. Uroczyście zakończono rok szkolny 2023/24. 📢 Rzekuń: najlepsi uczniowie i absolwenci zostali nagrodzeni przez wójta gminy Rzekuń, Bartosza Podolaka 10 najlepszych uczniów oraz absolwentów szkół w gminie Rzekuń odebrało od wójta Bartosza Podolaka nagrody za wybitne wyniki w nauce. Uroczystość wręczenia wyróżnień i dyplomów odbyła się tradycyjnie przed końcem roku szkolnego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

📢 Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński W czwartek 20.06.2024 w Urzędzie Gminy Rzewnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji. 📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA.

📢 Masz słabe Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy blokuje sygnał twojego internetu. Usuń je z okolicy swojego routera, aby poprawić zasięg sieci Posiadanie Wi-Fi w domu to obecne norma. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci w twoim domu jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera. 📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Starym Lubotyniu, 16.06.2024 16.06.2024 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy. W zawodach udział wzięło łącznie 11 drużyn: dwie kobiece i dziewięć męskich. 📢 Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podzielono na dwie części: pierwsza - rozrywkowa - miała miejsce w kinie Ostrovia, a druga - oficjalna - w Starej Elektrowni.

📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj. 📢 Festiwal Przedszkolaków w Ostrowi Mazowieckiej. Na boisku Omega wystąpiły przedszkolaki z całego miasta 16.06.2024 Tradycyjnie, trzeciego dnia Dni Ostrowi Mazowieckiej, odbywa się Festiwal Przedszkolaków. Podczas festiwalu swoje umiejętności taneczne i wokalne reprezentują wszystkie przedszkola w mieście: publiczne i prywatne.

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna. 📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024 14 czerwca 2024 r. w Muzeum Treblinka odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podczas uroczystości na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II odsłonięto kamień z nazwą miejscowości „Drohiczyn”.

📢 Agnieszka Chylińska w Ostrowi Mazowieckiej porwała tłumy. Pierwszy dzień Dni Ostrowi - 14.06.2024 Za nami pierwszy dzień 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Gwiazdą wieczoru - i całych Dni Ostrowi - była Agnieszka Chylińska. Na jej koncert ściągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Jarmark Wielkanocny w tężni w Rzekuniu. Zobaczcie co można tutaj kupić W tężni w Rzekunie odbywa się Jarmark Wielkanocny. W trakcie jarmarku lokalni wytwórcy prezentują i promują swoje produkty, a zwiedzający mają szansę na zakup unikatowych, regionalnych wyrobów, idealnych na świąteczny stół czy jako oryginalny prezent dla bliskich. 📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

📢 Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 100 lat. Byliśmy na jego 95. urodzinach, byliśmy na setnych. Gdy kończył 90 lat napisaliśmy o nim duży artykuł. Wszystkiego najlepszego! 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej.

📢 Festyn Lato z Retką. Mieszkańcy bawili się 25.06.2023 Coroczny festyn w Retce odbył się za sprawą aktywnie działających tu mieszkańców, którzy stworzyli wyjątkowe miejsce- Oazę, gdzie odbywają się spotkania, festyny, zabawy i inne wydarzenia związane z życiem lokalnej społeczności. Tym razem zorganizowano tu festyn Lato z Retką, który przyciągnął mieszkańców z całej gminy. 📢 Rzekuń wita lato. Kabaret, koncerty, konkursy i Oldtimer 2023, czyli 12. Rzekuńskie spotkanie sympatyków starej motoryzacji. 25.06.2023 Na placu przy ul. Miłej w Rzekuniu będzie się działo do późnych godzin. Będą koncerty, występ kabaretu, konkursy z nagrodami, a w południe rozpoczął się Oldtimer 2023 - 12. Rzekuńskie spotkanie miłośników starej motoryzacji. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych. 📢 Goworowski Bieg dla Zdrowia - 11. edycja imprezy odbyła się 4.06.2023. Na starcie 149 osób w różnym wieku. Zobaczcie zdjęcia W ramach zawodów odbył się bieg główny na dystansie 10 km (pobiegło 60 osób), marsz nordic walking na 3 km oraz biegi dzieci i młodzieży wg kategorii wiekowych na 1 km i 3 km.

📢 Bieg Kolejarza 2023. To była już ósma edycja tej imprezy organizowanej przez radę osiedla Stacja w Ostrołęce. 3.06.2023. Zdjęcia Bieg Kolejarza organizują wspólnie rada osiedla Stacja i klub sportowy UKS MAG Ostrołęka. To była już ósma edycja imprezy. Dzięki ostatnim inwestycjom na osiedlu, czyli przebudowie dworca na Multicentrum, budowie sceny i remontowi Placu Dworcowego, Bieg Kolejarza tylko zyskuje na atrakcyjności.

📢 Gminny Dzień Edukacji w Myszyńcu połączony z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela prof. Grażynie Marii Świąteckiej. 13.10.2022. Zdjęcia Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w czwartek 13 października 2022 w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

📢 Nasz Nowy Dom w Brzezienku, gm. Wąsewo. Ekipa Katarzyny Dowbor pomogła kolejnej rodzinie z powiatu ostrowskiego. Zdjęcia W tym roku ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała już trzy domy w powiecie ostrowskim. W kwietniu pomogli rodzinie w Stoku (gm. Ostrów Mazowiecka), kilka tygodni temu gościli w Ostrowi, a teraz przyszli z pomocą rodzinie w Brzezienku (gm. Wąsewo). W lutym 2019 ekipa odwiedziła także inną rodzinę z Wąsewa.

📢 Rynek w Ostrowi Mazowieckiej. Czym się tu handluje? 28.09.2020. Zdjęcia To dobry moment na kupienie warzyw na przetwory lub zimowych ubrań. Zobacz, co jeszcze można dostać na rynku 📢 Retka. Festyn rodzinny w Oazie. Tak się bawiliście! [ZDJĘCIA+WIDEO] Festyn odbył się w niedzielę 23 września. Cały dochód przeznaczony zostanie na wybudowanie placu zabaw w Oazie

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?