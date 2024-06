Strefa Kibica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Polska znalazła się w grupie z Holandią, Francją i Austrią.

Zapraszamy do wspólnego naszej reprezentacji. Wszystkie mecze biało-czerwonych obejrzymy na dużym ekranie w sali kinowej. Wstęp jest bezpłatny.

- zaprasza Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Transmisje meczów:

niedziela 16 czerwca, godz. 15.00 Polska – Holandia

piątek 21 czerwca, godz. 18.00 Polska – Austria

wtorek 25 czerwca, godz. 18.00 Polska – Francja

Przed meczem bądź w czasie przerwy będzie można zwiedzić czasową wystawę „Pierwszy mecz, pierwszy gol” ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie:

„Lwów to symbol dla naszej historii. Nie sposób wyobrazić sobie polskiej kultury i polskości w ogóle bez spuścizny, którą wniosło do dziejów to miasto i związani z nim przez stulecia ludzie. Lwów to także kolebka polskiego sportu. To tutaj narodziły się pierwsza polska organizacja sportowa – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, pierwsze kluby akademickie i piłkarskie, a także polskie harcerstwo. 14 lipca 1894 roku na boisku „Sokoła” w Parku Stryjskim odbył się pierwszy na ziemiach polskich mecz piłkarski.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przygotowało wystawę pt. „Pierwszy mecz, pierwszy gol. Lwowskie początki polskiego futbolu”, która przybliża historię pionierskich czasów polskiej piłki nożnej we Lwowie przed odzyskaniem niepodległości, w latach 1894-1918.”