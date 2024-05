Prasówka 27.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do rywalizacji - czy też może trafniej: do sportowej zabawy - przystąpiło osiem drużyn (w składzie każdej z nich byli i dorośli, i dzieci). Reprezentowały sołectwa: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery, Kurpiewskie, Białobiel, Obierwia, Nasiadki, Durlasy, Lelis. Organizatorzy (główni organizatorzy wydarzenia to LZS oraz LUKS Nasiadki) przygotowali dla nich kilka konkurencji.

Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

Trwają Dni Ostrołęki. W piątek 24.05.2024 na scenie wystąpił zespół How We Met, a następnie zespół Strachy na Lachy i Brodka. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Pogoda i mieszkańcy dopisali.

Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.