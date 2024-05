Prasówka 25.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki”?

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Ogłoszenia z klatek schodowych. Takie rzeczy w XXI wieku? Nie do wiary, że tak komunikują się lokatorzy! Zobaczcie najśmieszniejsze teksty! Klatka schodowa w bloku mieszkalnym to miejsce, gdzie krzyżują się losy różnych mieszkańców. Często pełni ona rolę centrum informacyjnego dla lokalnej społeczności. Pojawiają się tu ogłoszenia, informacje i prośby, wywieszane na tablicy. Niektóre z nich to prawdziwe perełki i potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem. 📢 Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku Co roku w maju, przy obelisku w Stoku, odbywa się uroczystość dla upamiętnienia bitwy, która rozegrała się w tych stronach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Tegoroczne obchody 161. rocznicy bitwy pod Stokiem odbyły się 24 maja. 📢 Policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków w postaci amfetaminy, mefedronu i marihuany o wartości ok. 100 tys. zł Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zabezpieczyli ok. 2 kilogramów narkotyków w postaci amfetaminy, mefedronu i marihuany. Na czarnym rynku są warte blisko 100 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano cztery osoby.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 24.05.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć. Te zakątki trzeba zobaczyć choć raz z życiu – to ukryte skarby Italii Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiam 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i wakacyjne wycieczki do Włoch. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 24.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 24.05.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 24.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 24.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 24.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 24.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 Kolano prawie od ręki Endoprotezoplastyka jest zabiegiem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale to wiąże się z czekaniem. 📢 Sinner przyłapany z Kalinską w Paryżu. Potwierdzony kolejny związek w tenisowym światku po Tsitsipasie i Badosie Zwycięzca Australian Open 2024, drugia rakieta świata, włoski tenisista Jannik Sinner został przyłapany w Paryżu w towarzystwie 25. rakiety świata, Rosjanki Anny Kalinskiej. Wspólny obiad tenisistów uchwycił paparazzi z tabloidu „Dagospia”.

📢 „Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej Matematyka, chemia, fizyka – to przedmioty, które sprawiają problemy znacznej części uczniów. Pokaz „Radość z nauki” udowodnił, że chemia – choć czasem wybuchowa – wcale nie musi być straszna. 📢 Mazowieckie jest piękne! Zobacz, czym ten region zachwyca turystów i swoich mieszkańców Zachwycające krajobrazy, bogate dziedzictwo historyczne i pulsujące życie kulturalne - województwo mazowieckie to prawdziwa perła Polski, która nieustannie zachwyca zarówno turystów, jak i swoich mieszkańców. Od malowniczych zaułków Starego Miasta w Warszawie, po urokliwe tereny przyrodnicze, ten region oferuje niezapomniane doświadczenia, które trwale pozostają w pamięci każdego, kto tu zawita, jak i jego mieszkańców. 📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

📢 Radny Marek Kukiełka bez rekomendacji Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy. Rekomendację cofnięto na posiedzeniu 15.05.2024 Na ostatniej, trzeciej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odczytane zostało pismo podpisane przez przewodniczącego Zarządu Rady Powiatowej Nowej Lewicy, Krzysztofa Kołodziejczyka o cofnięciu rekomendacji radnemu rady miasta Markowi Kukiełce - członkowi Nowej Lewicy. 📢 Ostrów Mazowiecka. Wypadek na ulicy Sikorskiego. Ranny rowerzysta zabrany do szpitala Sezon rowerowy w pełni. Coraz więcej zatem zdarzeń drogowych z ich udziałem. Ostrowska policja apeluje o ostrożność. Do jednego z takich wypadków z udziałem rowerzysty doszło we wtorek 21.05.2024 na ul. Sikorskiego.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Wyszków. Pożar na podwórku. Kobieta chciała spalić suche liście, a spaliła drzewa i samochód Kobieta chcąc spalić suche liście na podwórku, podpaliła pobliskie drzewa, altankę i samochód. 45-latka niestety nie przewidziała, że przez silny wiatr dojdzie do pożaru. Policja apeluje o rozsądek. 📢 Domy przysłupowe: niezwykła atrakcja Dolnego Śląska. Czym właściwie są, co je wyróżnia i gdzie można je oglądać? Już 26 maja dzień otwarty! Dolnośląskie to region pełen niezwykłych i nietypowych atrakcji, przyciągających turystów z całej Polski. W Zgorzelcu, Bogatyni i innych miejscowościach można natknąć się na charakterystyczne domy, którymi szczyci się pogranicze Polski, Niemiec i Czech. Czym są domy przysłupowe, gdzie można je oglądać i które są najpiękniejsze? Stworzyłem dla ciebie galerię tych architektonicznych cudeniek. Wycieczka szlakiem domów przysłupowych to świetny pomysł na weekend na Dolnym Śląsku - już w niedzielę 26 maja dzień otwarty domów przysłupowych!

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem.

📢 Dobiegają końca prace na S8 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień Dobiegają końca prace na dojeździe od strony Warszawy do węzła na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S8 i S61 koło Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku dni kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu na obu jezdniach. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad trwają jeszcze roboty wykończeniowe, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć. 📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! 17.05.2024 W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Zakaz połowu ryb w zbiornikach wodnych w m. Brzóze Małe i Brzóze Duże. Zbiorniki zostały zarybione Od 16 do 23 maja w wyznaczonych zbiornikach wodnych na terenie miejscowości Brzóze Małe i Brzóze Duże obowiązuje zakaz połowu ryb. Zakaz ma związek z zarybieniem, które przeprowadzono 16 maja. Kontrolę na zbiornikach będą przeprowadzać samodzielne patrole, policja oraz Państwowa Straż Rybacka.

📢 Wsaponalia 2024, czyli juwenalia w Ostrołęce. Impreza odbędzie się 25.05.2024 To pierwsze juwenalia organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej. Odbędą się 25 maja 2024. Co w programie? 📢 Ginące Zawody po raz 23. Warsztaty odbędą się 4-6.06.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na 23. edycję warsztatów etnograficznych Ginące Zawody, w tym roku pod hasłem "Przydrożne kapliczki i świątki kurpiowskie pamiątki".

📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Uroczystości 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicz przed Dębem Wolności Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu (organizatorem obchodów jest zarówno miasto, jak też gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski) udali się na plac Wolności, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości. 📢 Konkurs orki w Zespole Szkół im. Żołnierzy AK w Makowie Mazowieckim We wtorek 23.04.2024 w Makowie Mazowieckim odbył się VII Powiatowy Konkurs Orki. Sześciu zawodników z trzech szkół ponadpodstawowych przystąpiło do zadania.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Biesiada seniorów w Lipiance. 20.08.2023 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gmin Goworowo i Czerwin. Zdjęcia, wideo To była kolejna taka biesiada. Seniorzy spotykają się kilka razy w roku. Tym razem gospodarzem był Klub Seniora "Jesienne kwiaty" z Goworowa.

📢 Ginące Zawody - warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. 30.05.2023. Zdjęcia warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” odbywają się na terenie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Organizuje je Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich.

📢 Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 20.05.2023 odbyła się konferencja popularnonaukowa i Piknik Myśliwski Festiwal Kultury Łowieckiej rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyła się konferencja popularnonaukowa "Łowiectwo wczoraj, dziś i jutro" oraz piknik na placu przed Starą Elektrownią. 📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów w Rubinku. 206 uczniów Zespołu Szkół nr 1 przystąpi wkrótce do matury W tym roku mury Zespołu Szkół nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego opuściło 206 maturzystów z 5 klas technicznych i 3 klas licealnych.

📢 Nowa Wieś. Komunia Święta w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 11.06.2022 Sezon komunijny dobiega końca. W sobotę 11.06. 2022 odbyła się Komunia Święta w Nowej Wsi.

📢 Kompleks rekreacyjny w Ekonomiku. Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi ma nowy kompleks rekreacyjny. Uroczyste otwarcie odbyło się 7.04.2022. Zdjęcia Przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, czyli Ekonomiku powstał kompleks rekreacyjny na świeżym powietrzu. Choć uczniowie korzystają z niego już od jakiegoś czasu to oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi odbyło się w czwartek, 7 kwietnia. 📢 Agencja Mienia Wojskowego. Wojsko sprzedaje auta. Ciekawe egzemplarze na przetargach (04.04.2022) Na początku każdego miesiąca Agencja Mienia Wojskowego ogłasza kolejne przetargi na sprzęt nie potrzebny już w armii. W kwietniu mamy bogatą ofertę aut. Do kupienia są samochody osobowe, busy, czy ciężarówki. 📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił?

📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym. 📢 Olszewka. Festyn charytatywny dla Julii Bałon. Zebrano ponad 37 tys. zł! 8.08.2021. Zdjęcia "Wszyscy gramy dla Julki" festyn pod taką nazwą zorganizowany został 8 sierpnia 2021 w Olszewce, gm. Lelis. Julia ma 18 lat, od 2,5 roku walczy z nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich IV stopnia. Julia zakwalifikowała się do zindywidualizowanej terapii przy wznowach nowotworowych. A to koszt 50 tys. złotych. Ale dzięki festynowi oraz prowadzonej wcześniej zbiórce udało się zebrać całą potrzebną kwotę!

📢 Tymianki-Bucie. Odsłonięcie muralu upamiętniającego wydarzenia z sierpnia 1920 roku. 1.08.2021. Zdjęcia W 101. rocznicę bitwy warszawskiej w Tymiankach-Buciach odsłonięto mural upamiętniający żołnierzy polskich, którzy w tym miejscu złożyli daninę krwi. 📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie.

📢 Ostrów Mazowiecka. Premiera widowiska o rotmistrzu Witoldzie Pileckim [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrowska grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” przygotowała i przedstawiła widowisko o rotmistrzu Witoldzie Pileckim