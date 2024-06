Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024

Ciekawostką był trójkołowy radziecki skuter tuła murawiej.

To oryginalny rosyjski pojazd, trzy lata temu kupił go mój tata. Został sprowadzony tu spod Charkowa. Był w dobrym stanie, odremontowany, nie wymagał napraw. Wystarczyło go tylko uruchomić. Już raz brał udział w wystawie motocykli przy Rubinku. A na dzisiejszą wystawę mój tata przyjechał wsk-ą, a ja tułą. To tata zaraził mnie pasją do motoryzacji. Najpierw kupiliśmy malucha, potem 2 wsk-i i teraz ten pojazd