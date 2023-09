Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczęła się od występu chluby II Liceum Ogólnokształcącego – chóru Cantilena prowadzonego przez profesora Henryka Gadomskiego

Odśpiewał najpierw hymn narodowy, a potem jeszcze jeden utwór – wesołą piosenkę o powrocie do szkoły…

- Chór pięknie wyśpiewał, że wszyscy jesteśmy w szampańskich nastrojach rozpoczynając ten nowy rok szkolny. Rzeczywiście ten entuzjazm na twarzach widać… Oczywiście mówię to nieco z przekorą, wiadomo, że we wrześniu uruchomić entuzjazm do szkoły, to jest poważne wyzwanie – zaczął swoje przemówienie dyrektor szkoły Krzysztof Jankowski.

Po przywitaniu gości uroczystości dyrektor Jankowski szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych. A tych jest w tym roku aż osiem.

- My, którzy na co dzień zajmują się nauczaniem, na młodość patrzymy jako na czas szczególnych szans i wielkich możliwości. Ma ona fundamentalne znaczenie dla waszego życia, przed wami otwiera się wiele dróg, wiele możliwości. Dokonujecie wyborów, które rzutują na późniejsze wasze życie. Jednym z takich wyborów był także wybór szkoły.