Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia

- Jestem przekonana, że I LO to dobry wybór; ze znajdziecie tu mądrych nauczycieli, mentorów i przewodników, którzy pomogą wam zrealizować wasze marzenia i plany dotyczące kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Wierzę, że rozwiniecie swoje talenty, nawiążecie nowe przyjaźnie, będziecie cieszyć się swoją młodością. Ufam, że szybko poczujecie się dobrze w naszej szkole – zwracała się specjalnie do uczniów klas pierwszych.

Choć w tym roku szkoła zaczyna się dopiero 4 września, to w I LO nie zapomniano, że dla nas Polaków 1 września to nie tylko pierwszy dzień roku szkolnego, ale także bolesna rocznica niemieckiej napaści. Dlatego rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym poświęconym rocznicy wybuchu wojny.

- Wszyscy czujemy się trochę przytłoczeni tym co wokół nas się dzieje. Wciąż odczuwamy skutki zdalnej edukacji, martwi nas wojna w Ukrainie. Przed nami na pewno trudne i niepewne czasy. Więcej niewiadomych niż pewników – mówiła dyrektor I LO. - Andreas Pflüger dał nam pewną wskazówkę. Powiedział: „Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle”. Czyli… nie walczmy z okolicznościami, tylko starajmy się je wykorzystywać. Może ktoś z was z lekiem spogląda w swoją przyszłość, nie jest do końca pewien, zadaje sobie pytanie: Co ja tutaj robię? Czy dam radę? Mogę zapewnić was moi uczniowie, że tu i teraz jesteśmy dla was i z wami – zakończyła dyrektor I LO.