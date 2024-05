I Bieg Majowy w Ostrołęce, 1.05.2024. Na starcie 97 osób

- Serdecznie witam na pierwszym Biegu Majowym. I mam nadzieję, że będą kolejne jego edycje - rozpoczęła Klaudia Baczewska z Biegam bo Lubię (klub był głównym organizatorem wydarzenia). - Bardzo miło was wszystkich widzieć, świetnie, że przybyliście. Mamy wymarzoną pogodę i właśnie o to chodziło! Dzisiaj się nie ścigamy, to bieg rekreacyjny - każdy wybiera sobie długość trasy, od 2 od 12,5 km.

- Cieszę się, że pogoda dopisała, cieszę się, że Klaudia wystąpiła z taką inicjatywą, bo fajnie, aktywnie rozpoczynamy ten długi majowy weekend - mówił Arkadiusz Dobkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. - Dzisiaj bieg, jutro rajd rowerowy, w którym weźmie udział 200 osób. Jeżeli ktoś chciałby przejechać się z nami 30 km to serdecznie zapraszam. Także jutro będziemy przy Kupcu rozdawać flagi, o godz. 10.30. A wracając do dzisiejszego biegu, to jest superinicjatywa i mam nadzieję, że Klaudia Baczewska jeszcze wiele takich pomysłów zgłosi i wspólnie będziemy je organizować - dodał (a na linii startu pojawił się wraz z całą rodziną).