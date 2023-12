Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023

Przywracając blask niszczejącym budynkom sprawiamy, że nasza gmina pięknieje i staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. To jeden z kluczowych projektów zrealizowanych w obecnej kadencji dzięki bezprecedensowemu wsparciu jaki samorządy otrzymywały przez ostatnie 4 lata z polskiego rządu. Jest to tym bardziej ważne dla małych gmin o niskim poziomie dochodów własnych. Otrzymane dotacje i rekompensaty stały się impulsem rozwojowym i pozwoliły na realizację inwestycji, które do niedawna były tylko w marzeniach i planach dalekie od jakiejkolwiek realizacji