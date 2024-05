Prasówka 24.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 „Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej Matematyka, chemia, fizyka – to przedmioty, które sprawiają problemy znacznej części uczniów. Pokaz „Radość z nauki” udowodnił, że chemia – choć czasem wybuchowa – wcale nie musi być straszna.

📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 📢 Radny Marek Kukiełka bez rekomendacji Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy. Rekomendację cofnięto na posiedzeniu 15.05.2024 Na ostatniej, trzeciej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odczytane zostało pismo podpisane przez przewodniczącego Zarządu Rady Powiatowej Nowej Lewicy, Krzysztofa Kołodziejczyka o cofnięciu rekomendacji radnemu rady miasta Markowi Kukiełce - członkowi Nowej Lewicy.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dopłaty do pszenicy, jęczmienia i innych zbóż 2024. Ruszył nabór, rolnicy mają niewiele czasu! Co trzeba dołączyć do wniosku? Na ten moment rolnicy czekali, wreszcie można wnioskować o dopłaty do zbóż. Sprzedane ziarno pszenicy, jęczmienia, pszenżyta czy żyta i mieszanek zbożowych wymagało potwierdzenia Komisji Europejskiej. Czasu na złożenie wniosku jest mało. Co musisz przygotować i dołączyć?

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Wyszków. Pożar na podwórku. Kobieta chciała spalić suche liście, a spaliła drzewa i samochód Kobieta chcąc spalić suche liście na podwórku, podpaliła pobliskie drzewa, altankę i samochód. 45-latka niestety nie przewidziała, że przez silny wiatr dojdzie do pożaru. Policja apeluje o rozsądek. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 23.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 23.05.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 23.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 23.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 23.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 23.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 23.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 Mężczyzna został oszukany metodą "na prokuratora". Stracił kilkanaście tysięcy złotych Oszuści podszyli się pod pracownika banku, a następnie pod prokuratora, aby wyłudzić od mieszkańca powiatu makowskiego jego oszczędności. Mężczyzna stracił ponad 15 tysięcy złotych, a mógł stracić jeszcze więcej - nie oddał złodziejom więcej pieniędzy przez awarię wpłatomatu.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem.

📢 Dobiegają końca prace na S8 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień Dobiegają końca prace na dojeździe od strony Warszawy do węzła na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S8 i S61 koło Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku dni kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu na obu jezdniach. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad trwają jeszcze roboty wykończeniowe, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień. 📢 To wycofane lekarstwa. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY o egzaminie maturalnym. Na stres najlepsza jest potężna dawka humoru 22.05.2024 We wtorek, 7 maja rozpoczęły się matury. Matura to nie tylko egzamin dojrzałości, to również olbrzymi stres maturzystów. Jak sobie z nim radzą? Jakie obrazki na temat matury 2024 można znaleźć w Internecie? Zobaczcie najlepsze MEMY!

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Sabalenka już nie kryje się ze swoim nowym chłopakiem. Odwiedziła z nim padok F1 podczas Grand Prix Emilii-Romanii [ZDJĘCIA] Druga rakieta świata, zwyciężczyni dwóch Wielkich Szlemów Australian Open Aryna Sabalenka pochwaliła się swoim nowym partnerem. Dwa miesiące po śmierci swojego byłego chłopaka, dawnego hokeisty i trenera Konstantina Kolcowa Białorusinka nie kryje się już ze swoim związkiem z brazyloijskim biznesmenem Georgiosem Frangoulisem. 📢 Drzewko za surowce wtórne w Wyszkowie. Rozdaliśmy ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Akcja odbyła się 21.05.2024 Tygodnik Ostrołęcki we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków oraz Urzędem Miastem Wyszków zorganizował event ekologiczny pn. "Drzewko za surowce wtórne". Akcja odbyła się 21 maja na Placu Miejskim przy ul. Sowińskiego. Nadleśnictwo Wyszków przygotowało ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Wszystkie sadzonki rozeszły się w 2 godziny!

📢 Kurp Burger Wege w Lelisie. Czwarta edycja wydarzenia: konkurs, warsztaty i potańcówka, 18.05.2024 W sobotę 18.05.2024 w Lelisie odbyła się czwarta edycja konkursu kulinarnego "Kurp Burger Wege". Oprócz tego chętni wzięli udział w warsztatach kulinarnych, a na koniec odbyła się potańcówka z zespołem Venus.

📢 Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja grupa 46 dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej w Dudach przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera.

📢 Są jak dwie krople wody i ciężko ich od siebie odróżnić. Poznaj najbardziej znane bliźnięta w polskim show-biznesie 19 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Z okazji tego święta zaprezentujemy wam słynne bliźniaki, które zrobiły karierę w show-biznesie. Zdradzimy także, kto z dobrze znanych wam osób ma mniej sławne bliźniacze rodzeństwo.

📢 Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce pod hasłem "Pora na Nikifora", 18.05.2024 Noc Muzeów pod hasłem „Pora na Nikifora” trwa 18 maja 2024 do północy. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do twórczości Nikifora Krynickiego. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Zawody w Kuźni Siłowni Kurpiowskiej w Ostrołęce. Każdy mógł sprawdzić swoje możliwości. Kto okazał się najlepszy? W sobotę 18 maja 2024 Kuźnia Siłownia Kurpiowska zaprosiła osoby w wieku od 15 do 19 lat na zawody w takich konkurencjach jak: podciąganie na drążku, wyciskanie sztangi z ciężarem własnego ciała i pompkach. Rywalizacji podjęło się blisko 70 osób: kobiet i mężczyzn.

📢 Ginące Zawody po raz 23. Warsztaty odbędą się 4-6.06.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza na 23. edycję warsztatów etnograficznych Ginące Zawody, w tym roku pod hasłem "Przydrożne kapliczki i świątki kurpiowskie pamiątki". 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. 📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Przytulisko w Gnatach. Policja i inspekcja weterynaryjna w przytulisku dla zwierząt w Gnatach. Zabrano stamtąd 43 psy! 6.02.2023. Zdjęcia Przytulisko dla psów w Gnatach od kilku lat budzi kontrowersje i sprzeciw mieszkańców. Wydaje się, że jego historia właśnie się kończy…

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Spotkanie opłatkowe dla KGW z powiatu makowskiego. Wystąpili podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim 14.12.2022 Podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu makowskiego starosta makowski Starosta Zbigniew Deptuła podziękował KGW za współpracę przez cały rok.

📢 Dzień Nauczyciela w Kadzidle. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w bibliotece w Kadzidle. 13.10.2022. Zdjęcia, lista nagrodzonych W kadzidlańskiej bibliotece w czwartek 13 października 2022 obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dziękowano nauczycielom, oświatowym sojusznikom, pracownikom szkoły, rodzicom, a także uczniom. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Młyn wodny w Podbielku. To na pewno jeden z ostatnich działających młynów wodnych w Polsce. Zobaczcie zdjęcia Wicewójt gminy Stary Lubotyń Grzegorz Jasionowski uważa że to już jedyny działający młyn wodny w Polsce. Z pewnością to już niezwykła rzadkość…

📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie. 📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia.

📢 MEMY o burzach i ulewach 2020. Najlepsze memy i obrazki o burzy 2019. Internauci śmieją się z pogody [01.07.2020] Zobacz najlepsze memy o burzach 2020. Najpierw upały, potem burze. I tak na zmianę. Ostatnio w ten sposób wygląda większość prognoz dla Polski. Zobaczcie, jak z reakcji na burze śmieją się internauci.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu 2018 i kurpiowska procesja [ZDJĘCIA+WIDEO] W Myszyńcu co roku odbywa się wyjątkowa procesja w Boże Ciało, ponieważ obfituje w wiele kurpiowskich akcentów. Biorą w niej udział tłumy. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu [ZDJĘCIA] Kolorowa procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Myszyńca w czwartek 15 czerwca.