Prasówka 23.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05.

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Mężczyzna został oszukany metodą "na prokuratora". Stracił kilkanaście tysięcy złotych Oszuści podszyli się pod pracownika banku, a następnie pod prokuratora, aby wyłudzić od mieszkańca powiatu makowskiego jego oszczędności. Mężczyzna stracił ponad 15 tysięcy złotych, a mógł stracić jeszcze więcej - nie oddał złodziejom więcej pieniędzy przez awarię wpłatomatu.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz, który ponownie zostanie ojcem. Zajrzyj do domu prezentera i Joanny Ibisz w kamienicy – galeria zdjęć Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnym, który spodziewa się kolejnego potomka. Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Dobiegają końca prace na S8 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień Dobiegają końca prace na dojeździe od strony Warszawy do węzła na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S8 i S61 koło Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku dni kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu na obu jezdniach. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad trwają jeszcze roboty wykończeniowe, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień.

📢 Niewybuchy w Andrzejewie. Pocisk artyleryjski znajdował się na jednej z posesji Pocisk artyleryjski został znaleziony przez mieszkańca gm. Andrzejewo. Mężczyzna znalazł go podczas prac porządkowych na terenie własnej posesji. Niewybuch znajdował się na głębokości ok. 5 cm pod ziemią.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Drzewko za surowce wtórne w Wyszkowie. Rozdaliśmy ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Akcja odbyła się 21.05.2024 Tygodnik Ostrołęcki we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków oraz Urzędem Miastem Wyszków zorganizował event ekologiczny pn. "Drzewko za surowce wtórne". Akcja odbyła się 21 maja na Placu Miejskim przy ul. Sowińskiego. Nadleśnictwo Wyszków przygotowało ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Wszystkie sadzonki rozeszły się w 2 godziny! 📢 Kurp Burger Wege w Lelisie. Czwarta edycja wydarzenia: konkurs, warsztaty i potańcówka, 18.05.2024 W sobotę 18.05.2024 w Lelisie odbyła się czwarta edycja konkursu kulinarnego "Kurp Burger Wege". Oprócz tego chętni wzięli udział w warsztatach kulinarnych, a na koniec odbyła się potańcówka z zespołem Venus. 📢 Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski.

📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu w Wyszkowie 2024-2029 - wybrano nowe władze 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Wyszkowie kadencji 2024-2029. Radni złożyli ślubowanie, wybrano także przewodniczącą i wiceprzewodniczącego rady, starostę, wicestarostę i członków zarządu.

📢 Ostrołęka. Wypadek motocyklisty i kierowcy samochodu osobowego przy ul. Zawadzkiego, 21.05.2024 We wtorek 21.05.2024 przed godziną 6.00 doszło do zderzenia motocyklisty i samochodu osobowego na ulicy Zawadzkiego w Ostrołęce.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland" – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland" i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja grupa 46 dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej w Dudach przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich.

📢 Są jak dwie krople wody i ciężko ich od siebie odróżnić. Poznaj najbardziej znane bliźnięta w polskim show-biznesie 19 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Z okazji tego święta zaprezentujemy wam słynne bliźniaki, które zrobiły karierę w show-biznesie. Zdradzimy także, kto z dobrze znanych wam osób ma mniej sławne bliźniacze rodzeństwo.

📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00.

📢 Ułański Skate Jam w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się z okazji VIII Święta Rotmistrza Pileckiego 18.05.2024 18 maja na Skateparku w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się druga edycja Ułańskiego Skate JAM 2024 – zawodów dla miłośników sportów ekstremalnych w dyscyplinach Hulajnogi i BMX. Zawody odbyły się w ramach VIII Święta Rotmistrza Pileckiego. 📢 Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce pod hasłem "Pora na Nikifora", 18.05.2024 Noc Muzeów pod hasłem „Pora na Nikifora” trwa 18 maja 2024 do północy. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do twórczości Nikifora Krynickiego.

📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej - Parada Przedszkolaków z okazji 123. rocznicy urodzin rotmistrza 18.05.2024 W sobotę, 18 maja w Ostrowi po raz ósmy zorganizowano Święto Rotmistrza Pileckiego. W ogródku jordanowskim oraz w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, a także na placu przy muzeum przygotowano wiele atrakcji - dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Zawody w Kuźni Siłowni Kurpiowskiej w Ostrołęce. Każdy mógł sprawdzić swoje możliwości. Kto okazał się najlepszy? W sobotę 18 maja 2024 Kuźnia Siłownia Kurpiowska zaprosiła osoby w wieku od 15 do 19 lat na zawody w takich konkurencjach jak: podciąganie na drążku, wyciskanie sztangi z ciężarem własnego ciała i pompkach. Rywalizacji podjęło się blisko 70 osób: kobiet i mężczyzn. 📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP.

📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego.

📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Czarni, 12.05.2024 Termin tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w gminie Czarnia wyznaczono na niedzielę 12 maja. Strażacy ochotnicy z czterech jednostek działających na terenie gminy zebrali się przed kościołem parafialnym w Czarni.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Ostrołęka. Dzień Nauczyciela. Nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli oraz pracowników administracji wręczone zostały 14.10.2021. Zdjęcia Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w hali widowiskowo-sportowej.

📢 "Sprawa dla reportera" z udziałem mieszkańców Ostrołęki i Gnat w gm. Lelis, 25.02.2021. Tematem - konflikt wokół przytuliska dla zwierząt Jedna ze spraw, poruszanych w czwartek, 25 lutego w programie "Sprawa dla reportera" dotyczyła naszego regionu. 📢 Tragiczny wypadek w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 wg relacji świadka zginęli pasażerowie samochodu osobowego Ta kobieta krzyczała: Ratujcie dzieci! Ale, panie, co tam było ratować... - mówi naoczny świadek wypadku, do którego doszło w środę 27 marca w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęło w nim dwoje dzieci. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd.

📢 Nowe kandydatki Miss Mazowsza 2017. Dwie z Ostrowi [ZDJĘCIA] Już ponad 40 kandydatek zgłosiło się do konkursu Miss Mazowsza 2017.

