Prasówka 18.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Żywioły Mazowsza - koncert z cyklu" Piosenka jest dobra na wszystko" w Ostrołęce odbędzie się 25.06.2024”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Żywioły Mazowsza - koncert z cyklu" Piosenka jest dobra na wszystko" w Ostrołęce odbędzie się 25.06.2024 Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski oraz Iwona Wujastyk - dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury zapraszają mieszkańców Ostrołęki na kolejny koncert w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Żywioły Mazowsza. Koncert z cyklu: Piosenka jest dobra na wszystko”.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.06.24

📢 Otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii gm. Andrzejewo 17 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii. Inwestycja ta została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 863 755,5 zł, a koszt całkowity to 1 252 792,28 zł.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy gminy Olszewo-Borki, 15.06.2024 Wydarzenie zorganizowali: OSP Olszewo-Borki, Urząd Gminy Olszewo-Borki, Gminny Ośrodek Kultury, Dzienny Dom ,,Senior+" w Olszewie-Borkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie-Borkach "Borkowianki". W rajdzie wzięło udział prawie 200 osób.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MAZOpiknik w Rzewniu odbędzie się 22.06.2024. Gwiazdą Stachursky MAZOpiknik to bezpłatna plenerowa impreza rodzinno-kulturalna, organizowana z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego! 22 czerwca 2024 r. w Rzewniu, na placu przy urzędzie gminy. 📢 Pijany kierowca zatrzymany przez ostrołęcką policję 16.06.2024 W Ostrołęce na ul. Bogusławskiego mundurowi z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Styl jazdy kierowcy przyciągnął ich uwagę...

📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia. 📢 Najlepsze cosplaye z Pyrkonu 2024. Zobacz zaskakujące i robiące wrażenie stylizacje uczestników polskiego konwentu fantastyki Pyrkon 2024 już za nami, a podczas wydarzenia – jak co roku – mogliśmy oglądać wyjątkowe i często zaskakujące cosplaye. W tłumie oraz podczas konkursów nie brakowało osób, które wyróżniały się swoimi stylizacjami inspirowanymi słynnymi bohaterami gier, książek, filmów i nie tylko. Zobacz ciekawsze cosplay’e z wydarzenia i przekonaj się, jak barwnie było na tegorocznym Pyrkonie.

📢 Dzielnicowi z Ostrołęki i Różana najlepsi w eliminacjach wojewódzkich do 14. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14-15 czerwca 2024, dzielnicowi, którzy zwyciężyli w eliminacjach na szczeblu komend miejskich i powiatowych Mazowsza, a także kierownicy rewiru dzielnicowych przystąpili do rywalizacji o tytuł, odpowiednio - najlepszego dzielnicowego i najlepszego kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Radomiu. Sukces odnieśli dzielnicowi z Ostrołęki i Różana. 📢 Cleo w Kadzidle. Koncert na zakończenie Wesela Kurpiowskiego, 16.06.2024 W niedzielny wieczór 16 czerwca 2024 Cleo przyciągnęła do Zagrody Kurpiowskiej tłumy.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 17.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 17.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wakacje z nostalgią. Tak w młodości plażowali nasi rodzice i dziadkowie. Co się zmieniło? Zobacz stare zdjęcia z wakacji Wakacje w tej czy innej formie stale zyskują na popularności już od niemal 200 lat. Wakacje szkolne, urlopy wypoczynkowe, ferie letnie – to czas plażowego szaleństwa. Jak dawniej wyglądały wakacje na plaży, jak spędzali czas nad wodą nasi rodzice i dziadkowie? Jak się bawili, gdzie się kąpali? Co w plażowaniu Polaków zmieniło się od czasów przedwojennych, a co pozostało bez zmian? Zapraszam do galerii 30 fascynujących archiwalnych zdjęć, ukazujących, jak plażowano przed laty.

📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzysz o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mam dla ciebie gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możesz podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszam do galerii – przekonaj się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 17.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 17.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 17.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 17.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 17.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 17.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 17.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 17.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Strefa Kibica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Mecz Polska - Holandia 16.06.2024 Cóż to były za emocje! Reprezentacja Polski przegrała 1:2 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2024. Holandia okazała się lepsza od Biało-Czerwonych. Spora grupa ostrołęczan oglądał mecz w Strefie Kibica, która powstała w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej Jako organizatorzy Zawodów Rowerkowych mieliśmy w niedzielę 16 czerwca potrójne szczęście - liczną grupę uśmiechniętych uczestników (ścigało się 150 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, a byli z nimi oczywiście najbliżsi), cudowną pogodę oraz wspaniałych partnerów i sponsorów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Emocji nie brakowało! 📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna.

📢 Rockowy wieczór w Kadzidle, 14.06.2024. A w sobotę i niedzielę imprezy na folkową nutę, czyli Wesele Kurpiowskie 2024 Na scenie przy CKK w Kadzidle zagrali: zespół Machina z Lublina, zespół Madma z Ostrołęki oraz zespół Rokker. 📢 Plaża miejska w Ostrołęce - impreza na otwarcie sezonu, 15.06.2024 W sobotę 15.06.2024 otwarcie sezonu na plaży miejskiej. Na scenie występy i pokazy, a oprócz tego festiwal Holi, na dzieci i całych rodzin czeka też mnóstwo innych atrakcji.

📢 Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie Wokół siedziby OSM przy ul. Hallera w sobotnie popołudnie 15 czerwca przygotowano mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Festyn trwa do wieczora, warto zajrzeć. Są występy, dmuchańce, pyszne jedzenie, stoiska z różnymi rzeczami. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Wypadek w Młodzianowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do zdarzenia doszło w piątek 14.06.2024 w Młodzianowie, gmina Płoniawy-Bramura. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024 14 czerwca 2024 r. w Muzeum Treblinka odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podczas uroczystości na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II odsłonięto kamień z nazwą miejscowości „Drohiczyn”.

📢 Makowianka awansowała do IV ligi. Drużyna otrzymała symboliczny puchar i owacje podczas Dni Makowa Mazowieckiego 14.06.2024 14 czerwca 2024, podczas Dni Makowa Mazowieckiego, na scenę zostali zaproszeni piłkarze Makowianki, którzy awansowali do IV ligi. Otrzymali gratulację i symboliczny puchar od burmistrza miasta oraz list gratulacyjny od starosty makowskiego. 📢 Agnieszka Chylińska w Ostrowi Mazowieckiej porwała tłumy. Pierwszy dzień Dni Ostrowi - 14.06.2024 Za nami pierwszy dzień 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Gwiazdą wieczoru - i całych Dni Ostrowi - była Agnieszka Chylińska. Na jej koncert ściągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek. 📢 Volkswagen w rowie. Do zdarzenia doszło 12.06.2024 w Makowie Maz. Za kierownicą pijany mieszkaniec powiatu makowskiego Pijany kierowca stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu. Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2024 w Makowie Mazowieckim. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky.

📢 Stypendia starosty makowskiego za osiągnięcia sportowe wręczone podczas sesji 14.06.2024 Na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 14 czerwca 2024 wręczono Stypendia Starosty Makowskiego za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je wyróżniający się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

📢 55-lecie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. MDK świętował 11.06.2024 We wtorek, 11 czerwca Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej obchodził jubileusz 55-lecia. Jubileusz był połączony z corocznym wydarzeniem organizowanym przez MDK - "Day for art". 📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek. 📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi.

📢 Wakacje nad morzem na starych zdjęciach. Jak przed laty wyglądały popularne plaże, kurorty, mola i nadmorskie atrakcje? Bałtyk przyciąga turystów już od wielu dekad. Wakacje nad morzem kuszą słonecznymi plażami, szumem fal, powietrzem czystym i pełnym jodu, zabawami w wodzie i na wodzie, spacerami po molach i korzystaniem z atrakcji nadmorskich kurortów. Nic dziwnego, że z uroków wybrzeża korzystali już nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zebrałem dla ciebie stare zdjęcia, ukazujące popularne nadmorskie kurorty z dawnych czasów. Jak wyglądało Władysławowo jeszcze przed II wojną światową, czego turyści szukali w Rozewiu, jakie atrakcje czekały w Jastarni? Zapraszam do niezwykłej galerii fotografii z dawnych lat. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia Ostrowski Piknik z Książką połączony ze Świętem Kugla to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz książek, spektakl, wymiennik roślin, konkursy i oczywiście - pieczenie kugla, który następnie wspólnie zjedzono.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce zaprosiło dzieci oraz rodziców na wspólne świętowanie Dnia Dziecka i Rodziny We wtorek 4.06.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 13 „Kraina Przygód” świętowano Dzień Dziecka: były występy oraz liczne atrakcje przygotowane dla całych rodzin. 📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bal Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim W środę 29.05.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się Bal Ósmoklasisty. Młodzież bawiła się w oryginalnie przygotowanej sali. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Boże Ciało w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 30.05.2024 W czwartek 30.05.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego przeszła procesja z kościoła pw. św. Brata Alberta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów budzi emocje. W Suchcicach 10.05.2023 swoje niezadowolenie wyraziło 5 osób Suchcice, gm. Czerwin. Środa, 10.05.2023, godz. 9.00. Lada chwila ma się rozpocząć wycinka drzew na pięciu działkach. Ma to związek z budową linii energetycznej 400 kV. Właściciele tych nieruchomości są oburzeni, jak mówią, sposobem potraktowania ich przez inwestora. Przyszli, aby zamanifestować swój sprzeciw. Na to spotkanie zaprosili także dziennikarza Tygodnika Ostrołęckiego. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Zobacz, jak widzą świat osoby z wadami wzroku. Jak na oczy wpływa zaćma, jaskra, astygmatyzm, zez, tritanopia, protanopia, deuteranopia Jak widzi świat osoba z wadą wzroku? Z pewnością wiele osób zadało sobie to pytanie przynajmniej raz w życiu. Stosunkowo łatwo jest sobie wyobrazić, że można mieć zamazany bliższy lub dalszy plan. Co z resztą schorzeń? Jak w przybliżeniu patrzą na świat osoby z różnymi wadami wzroku? Przekonaj się w galerii. 📢 Spotkanie kolędnicze "Święty Wieczór" w Bogutach-Piankach, 6.01.2023. Zdjęcia Gody – okres od Wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli – to czas kolędowania. Licząca kilkaset lat tradycja kolędowania jest wciąż żywa w niektórych regionach Polski. Kolędnicy z Mazowsza i Podlasia od lat spotykają się w Bogutach-Piankach. 6 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 36. odbyło się Spotkanie kolędnicze „Święty Wieczór”. W imprezie zainicjowanej przez Romana Świerżewskiego – wieloletniego dyrektora Boguckiego GOKiS i niestrudzonego popularyzatora folkloru mazowiecko-podlaskiego pogranicza – biorą udział przedstawiciele wszystkich pokoleń.

📢 Różan. Google Street View: sprawdź, czy oko kamery uchwyciło także ciebie. 25.01.2022 Google Street View pozwala zobaczyć z bliska zdjęcia niemalże wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Znajdź siebie na zdjęciach z 2012, 2013 i 2017 roku. 📢 Maków Mazowiecki w Google Street View: sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Makowie Mazowieckim? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Makowie Mazowieckim w latach 2013 i 2017. 📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia.

📢 Wesele Kurpiowskie. Poczet par młodych od 1994 roku. Archiwalne zdjęcia Wesele Kurpiowskie – jedna z największych i najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie – w tym roku się nie odbędzie. Impreza została odwołana z powodu epidemii. Tymczasem Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle przygotowało poczet wszystkich par, które od 1994 roku stawały na ślubnym kobiercu podczas imprezy. Część z par to oczywiście autenyczni narzeczeni, którz sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w takich wyjątkowych okolicznościach. 📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

📢 Zdjęcia kibiców na meczu Polska - Holandia. Biało-Czerwoni opanowali halę w Rotterdamie [ZDJĘCIA] Podczas meczu Polska - Holandia w mistrzostwach Europy kibice na trybunach mieli być dodatkowym atutem gospodarzy turnieju. Stało się inaczej, bo naszych fanów było w hali w Rotterdamie więcej! Przy ich gorącym dopingu ekipa Vitala Heynena wygrała 3:0.