Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w czerwińskim kościele, koncelebrowaną przez księdza Kazimierz Wołpiuka - proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej oraz księdza Zdzisława Grzegorczyka - proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, przyjaciela rodziny.

- Chcemy dziś, wraz z jubilatem, dziękować Bogu za sto lat jego życia - mówił ksiądz Wołpiuk. - Chcemy włączyć to dziękczynienie w tajemnice nieskończonej miłości Boga.

W kościele pojawili się bliscy i przyjaciele podpułkownika Zienkiewicza oraz przedstawiciele Wojska Polskiego. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe.

Ksiądz Zdzisław Grzegorczyk przybliżył sylwetkę jubilata (szerzej w drugiej części spotkania, na uroczystym obiedzie).

Antoni Zienkiewicz po niemieckiej oraz sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. włączył się w działalność konspiracyjną. W 1941 roku przystąpił do Związku Walki Zbrojnej, przekształconego w 1942 roku w Armię Krajową. Pseudonim „Cichy”. W związku z działalnością antysowiecką w 1948 roku został aresztowany przez UB, przetrzymywany w więzieniu w Ostrołęce i Warszawie, skazany na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Ostrołęka koło Troszyn. W 2016 roku został odznaczony odznaką „Pro Patria” przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2017 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Z dumą nosi mundur żołnierza Wojska Polskiego.