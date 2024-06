Cięćk pomaga Małgosi Sarzyńskiej. 23.06.2024 zorganizowano festyn rodzinny i zbiórkę

Małgosia Sarzyńska ma 47 lat i mieszka aktualnie we Wrocławiu. Mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym to choroba z którą walczy cała rodzina. Schorowani, starsi już rodzice nie mogą sobie poradzić z opieką nad chorą córką i codziennymi obowiązkami. Właśnie wracają w rodzinne strony i będą mieszkać w Drężku, gmina Myszyniec, gdzie przy opiece Małgosi pomoże im najbliższa rodzina.

Małgosia jest osobą niepełnosprawną. Porusza się na wózku inwalidzkim, wymaga opieki całodobowej, nawet w podstawowych czynnościach życiowych. Nigdy wcześniej nie prosiliśmy nikogo o pomoc, staraliśmy się z godnością i pełnym miłości sercem przyjmować wszystko, co daje nam los. Jednak z roku na rok jesteśmy coraz starsi, a każde podniesienie córki zaczyna sprawiać nam niemały kłopot. Nieustannie wozimy córkę na rehabilitację oraz wizyty do wielu specjalistów. Kładziemy duży nacisk na jej nieustanny rozwój, aby nie dopuścić do regresu. Niestety każdorazowy przewóz córki stał się dla nas niezwykle problematyczny. Małgosia bardzo cierpi, gdy przenosimy ją do samochodu, a później, po dojechaniu na miejsce, wyjmujemy z auta i sadzamy na wózku. Nasze kręgosłupy ledwo dają już radę. Rozwiązaniem, które odmieniłoby nasze życie, byłby samochód przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki niemu Małgosia mogłaby za pomocą rampy wjeżdżać na wózku do auta. Niestety nie jesteśmy w stanie sami uzbierać tak ogromnej kwoty…