Prasówka 27.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prof. Grażyna Maria Świątecka - honorowa obywatelka Myszyńca - na sentymentalnym spacerze ulicami miasta, który odbyła 25.06.2024”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prof. Grażyna Maria Świątecka - honorowa obywatelka Myszyńca - na sentymentalnym spacerze ulicami miasta, który odbyła 25.06.2024 Prof. Grażyna Maria Świątecka jest jedyną pochodzącą z naszego regionu osobą, która otrzymała najwyższe polskie odznaczenie cywilne - Order Orła Białego. Jest honorową obywatelką Myszyńca. Spotkaliśmy ją 25 czerwca, gdy wraz z Mieczysławem Olendrem - prezesem Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika, spacerowała ulicami Myszyńca.

📢 W Ostrołęce powstał Combat Alert Ostrołęka. To grupa, która ma na celu realizację zadań związanych z obronnością kraju W sobotę w Orzyszu w Ośrodku Combat Alert powstał Oddział Terenowy Combat Alert Ostrołęka. To zespół składający się z emerytowanych policjantów, strażaków, przedsiębiorców, sportowców i uczniów OPW. Jego celem jest realizacja zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa RP.

📢 Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Brok. Kogo wybrali mieszkańcy na tę kadencję? W ostatnich tygodniach we wszystkich sołectwach gminy Brok odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 CBA zatrzymało kolejne trzy osoby w sprawie nieprawidłowości na uczelniach niepublicznych, w tym mieszkańca naszego regionu Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby z uczelni prywatnych w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. W tle korzyści majątkowe na 630 tys. złotych - czytamy w komunikacie opublikowanym przez CBA. Wśród zatrzymanych Roman Gawrych (w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę na publikację pełnego imienia i nazwiska) - rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Uczelnia ma filię w Ostrołęce, rektor jest mieszkańcem naszego regionu.

📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Poseł Mariusz Popielarz złożył ślubowanie na posiedzeniu sejmu 26.06.2024 Na posiedzeniu sejmu 26 czerwca, ślubowanie złożyło 21 nowych posłów, w tym Mariusz Popielarz z Ostrołęki. 📢 Samorząd powiatu ostrołęckiego wyemituje obligacje. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas sesji 25.06.2024 Ta uchwała to skutek zobowiązań, które rada powiatu zaciągnęła wcześniej - mówił starosta Piotr Liżewski. - Obligacje będą pokrywały deficyt budżetowy, przeznaczone też będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

📢 Sołtys Starego Sielca (gm. Rzewnie) został bez dachu nad głową. Jego dom spłonął 21.06.2026 Do pożaru doszło 21.06.2024. Dom spłonął doszczętnie, a właściciel, Adam Gregorek- sołtys Starego Sielca, został bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka pieniędzy, aby pomóc panu Adamowi odbudować dom. Przeczytajcie jego historię. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców okiem internautów [MEMY] 26.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Kino letnie w Długiem, gmina Czarnia. Pierwszy seans w czwartek 27.06.2024 Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem zaprasza dzieci na popołudniowe seanse kinowe. Filmy będzie można obejrzeć w Centrum Usług Społecznych. Sprawdź, jaki film będzie można obejrzeć w czwartek 27.06.2024. 📢 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce. Lipce Reymontowskie i inne miejsca niczym z „Chłopów" Reymonta Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław St. Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie weekendu – czeka tam na ciebie sporo atrakcji, które opisuję niżej. Ale Lipce Reymontowskie to niejedyne miejsce, w którym możesz przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszam do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możesz zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możesz się poczuć, jakbyś przeniósł się na karty „Chłopów” Władysława Reymonta.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 26.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 26.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 26.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 26.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 26.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 26.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 26.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 26.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Pijany wsiadł za kierownicę. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, jechał "wężykiem" Policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który wsiadł za kierownicę volkswagena pod wpływem alkoholu. Kierujący jechał "wężykiem". Okazało się, że 42-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 📢 Cięćk pomaga Małgosi Sarzyńskiej. 23.06.2024 zorganizowano festyn rodzinny i zbiórkę W niedzielę 23 czerwca, w miejscowości Cięćk (gmina Myszyniec) lokalna społeczność zorganizowała festyn rodzinny ze zbiórką dla chorej Małgosi Sarzyńskiej. Małgosia Sarzyńska ma mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym. Z chorobą walczy już 47 lat. 📢 Międzygminny Rajd Rowerowy „A to ci historia!”, 23.06.2024. Rajd prowadził przez gminy Andrzejewo, Szulborze i Boguty-Pianki Cykliści zainteresowani lokalną historią po raz drugi spotkali się na miedzy gminnym rajdzie. Podobnie jak rok temu trasę rajdu poprowadzono przez miejsca dużych i małych wydarzeń historycznych.

📢 KGW Ławy z nagrodą na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Festiwal odbył się 23.06.2024 w Warszawie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. W niedzielę, 23 czerwca festiwal odbył się na warszawskich Bielanach. Wzięło w nim udział m.in. KGW Ławy. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR.

📢 100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

📢 Rzekuń wita lato. 23.06.2024 wystąpią m.in. Piękni i Młodzi - Dawid Narożny oraz kabaret pod Wyrwigroszem Jak co roku można tu miło spędzić czas: oglądając zabytkowe pojazdy, słuchając muzyki, tańcząc, śmiejąc się z kabaretowych skeczów... 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024.

📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla psychologa, nauczyciela i kasjera. Zobaczcie oferty z powiatowych urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów. 📢 Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w sali im. Arkadiusza Gołasia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce 📢 Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w całej Polsce odbyło się zakończenie roku szkolnego. Odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 21.06.2024 W piątkowy ranek społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej szkoły. Uroczyście zakończono rok szkolny 2023/24. 📢 Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński W czwartek 20.06.2024 w Urzędzie Gminy Rzewnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji.

📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia. 📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna.

📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024 14 czerwca 2024 r. w Muzeum Treblinka odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podczas uroczystości na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II odsłonięto kamień z nazwą miejscowości „Drohiczyn”. 📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Bieg dla zdrowia w Goworowie. 9.06.2024 odbyła się 12.edycja wydarzenia. Zobacz zdjęcia i wyniki W niedzielne przedpołudnie biegacze i kijkarze stawili się na starcie Biegu dla Zdrowia w Goworowie. Wszyscy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Zachwycają tak samo, ale mają różne wymagania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tych krzewach Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo. 9 lipca 2023. Zdjęcia To najważniejsza impreza folklorystyczna w gminie Baranowo i jedna z ważniejszych w całym regionie. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach corocznie odbywa się na wyspie między odnogami Omulwi. W tym roku odbyło się w niedzielę 9 lipca 2023. 📢 Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego. W Ostrołęce niektóre szkoły zorganizowały zakończenia roku już w czwartek (w związku z planowanymi zamknięciami ulic podczas organizacji kolarskich Mistrzostw Polski). Większość szkół pożegnała się ze swoimi uczniami w piątek. Tak jak ZSZ nr 4.

📢 Podsumowanie kadencji sołtysów w gm. Różan. 22.05.2023 pożegnano starych, powitano nowych Burmistrz gminy Piotr Świderski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Różanie Zbigniew Janyszko wręczyli podziękowania sołtysom za ich dotychczasową pracę oraz zaświadczenia o wyborze sołtysów do końca kadencji obecnej rady miejskiej. 📢 Matura 2023. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 4.05.2023 W czwartek 4.05.2023 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy maturzyści zdają język polski. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 📢 Magdalena Mielcarz kiedyś i dziś. Jej stare zdjęcia to hit! Zobacz, jak się zmieniała Magdalena Mielcarz uchodzi za jedną z najpiękniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Już jako 15-latka olśniewała urodą, z powodzeniem realizując się jako modelka. Była pierwszą Polką, która wzięła udział w światowej kampanii i L’Oréal! W kraju największą popularność zyskała za sprawą głównej roli w kultowym już dziś filmie „Quo vadis”. W galerii prezentujemy archiwalne zdjęcia, które dowodzą jednego - im starsza, tym staje się piękniejsza. Sprawdź!

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Dożynki w Goworowie. Były nagrody dla najlepszych uczniów i turniej sołectw. 21.08.2022. Zdjęcia Ależ tam się działo! Gminne dożynki w Goworowie zorganizowano w niedzielę 21 sierpnia 2022.

📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2022. Wystąpili Dystans, Milano i Classic. Przygotowano sporo atrakcji dla dzieci. Zdjęcia W dniach 9 - 10 lipca odbywają się 42. Dni Broku i Puszczy Białej. Impreza została zorganizowana na miejskiej plaży nad Bugiem. Gwiazdami Dni Broku była Renata Dąbkowska i Dystans, oraz zespoły Milano i Classic. Przygotowano także wiele atrakcji dla najmłodszych.

📢 Lelis. Dożynki na Kurpiach, 22.08.2021. Zdjęcia, wideo Uroczysta msza święta w południe rozpoczęła 30. Dożynki na Kurpiach. Po mszy korowód z wieńcami dożynkowymi - przygotowanymi przez 9 sołectw - przemaszerował na plac przy CK-BiS.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób