Premiera filmu o gusłach, zmorach i upiorach w gminie Czarnia w Gminnej Bibliotece Publicznej

Jest on zapisem opowieści o dziwnych, niewytłumaczalnych i często przerażających wydarzeniach, które rozgrywały się na terenie gminy. Historie o zmorach, zabobonach i spotkaniach z tajemniczymi istotami opowiadały przeważnie starsze osoby. Jakub Kaczyński sporą część materiału do swojej produkcji zebrał we wrześniu podczas spotkania z członkami Klubów Seniora w stanicy wodnej nad rzeką Omulew we wsi Długie.

Projekcja dokumentu zgromadziła liczną widownię. Film obejrzeli nie tylko mieszkańcy gminy Czarnia, lecz także osoby z sąsiednich gmin. Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Maria Samsel, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu.

Seans poprzedził występ członków Klubów Seniora w Czarni i w Długiem. Po zgaszeniu świateł rozpoczęły się opowieści, które wywoływały niedowierzenie i strach. Na widowni panowała niesamowita cisza. Oklaski rozległy się dopiero po zapaleniu świateł.