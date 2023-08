Runmageddon w Ostrołęce w deszczu. To nie przeszkadzało śmiałkom pokonać trasę z przeszkodami. 5.08.2023

Runmageddon to ekstremalny bieg z przeszkodami. Tym razem wydarzenie zorganizowano w formułach: INTRO (3 km/15+ przeszkód ), REKRUT (6 km/30+ przeszkód), KIDS (1 km/10+przeszków)) i JUNIOR (3 km/15+ przeszkód)

Wśród dziesięciu najciekawszych przeszkód były: ścianki do wody, koziołki poznańskie, dywan z opon, pętla z belką, helikopter, komandos, hocki klocki, multi rig i big skośna. Te dwie ostatnie nastręczały uczestnikom najwięcej trudności.

Multi rig to to najbardziej znana przeszkoda na Runmageddonie. Konstrukcja składała się z zawieszonych kółek, ale też drążka. Wszystko to było zawieszane w różnych konfiguracjach i bardzo trudne do przejścia. Dodatkowo sprawę utrudniał deszcz. Kto nie wykonał tego zadania- zastępował je wykonaniem 20 tzw. burpees.

Kolejną przeszkodą dla wielu nie do pokonania okazała się big skośna, czyli konstrukcja pod skosem, na którą najpierw trzeba odpowiednio wbiec, a następnie chwycić się liny i podciągnąć w górę.