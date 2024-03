X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce

Podsumowując turniej X Otwarty Turniej „Królewskie Szachy” organizatorzy wyrazili zadowoleni z jego sprawnego przebiegu oraz licznego udziału młodzieży w wieku szkolnym.

Jestem bardzo wdzięczna panu Arkadiuszowi Przeździeckiemu, pracownikom szkoły i Radzie Rodziców za dobrą organizację turnieju i rodzinną atmosferę, do której niewątpliwie przyczynił się słodki stół dla wszystkich gości. Gorące słowa podziękowań należą się także pani wójt i sponsorom, którzy od 10 lat wspomagają miłośników tej królewskiej gry. Dzięki wam zwycięzcy i wyróżnieni zabierają do domu dzisiejsze trofea, a w przyszłości zapewne zechcą wrócić po następne

- powiedziała Wioletta Wajszczyk, dyrektor SP w Starej Ruskołęce.

- Bardzo cieszy nas liczny udział młodzieży w wieku szkolnym - dodał Arkadiusz Przeździecki. - Z mojej inicjatywy szkoły w gminie przystąpiły do projektu „Szachy w szkole” i przez 8 lat zajęcia szachowe prowadzone były w klasach I – III. Obecnie w zajęciach, która odbywają się na terenie gminy Andrzejewo uczestniczy ok. 50 uczniów. Cieszy także, że w powiecie ostrowskim mamy już trzy ośrodki, w których docenia się korzyści dla rozwoju i osób starszych wynikające z nauki królewskiej gry. Oprócz naszej gminy zajęcia dla miłośników szachów prowadzą szkoły w Ostrowi Maz. i Wąsewie. Chcę podkreślić, że szachy to gra dla każdego – dziś na podium w kategorii OPEN stanęli zawodnicy z roczników 2008, 2015 i 1959. Już teraz w imieniu organizatorów i władz gminy zapraszam na kolejny turniej. Do zobaczenia za rok!