Dachowanie samochodu osobowego na DW 627 Kosów Lacki - Małkinia Górna, w Wólce Okrąglik Milena Jaroszewska

Do wypadku drogowego doszło na styku powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego, w czwartek 27 czerwca, ok. godz. 22:20. Samochód osobowy, którym podróżowały łącznie trzy osoby (w tym 4-letnie dziecko), zjechał do rowu, a następnie dachował.