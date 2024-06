Prasówka 30.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na ulicy Ostrowskiej w Ostrołęce, w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczyńską, 29.06.2024”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek na ulicy Ostrowskiej w Ostrołęce, w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczyńską, 29.06.2024 Ok. godz. 19.00 na ul. Ostrowskiej doszło do czołowego zderzenia ciężarowego dafa z osobówką.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.06.24

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądał pierwszy McDonald's w Poznaniu. Otwarto go 30 lat temu. Zobacz zdjęcia! Pierwszy McDonald's w Polsce został otwarty w 1992 roku w Warszawie. Poznań "doczekał się" lokalu tej sieci dwa lata później. McDonald's w stolicy Wielkopolski był dziesiątą placówką w Polsce. Zlokalizowano go przy ul. 27 Grudnia na parterze DH Domar (naprzeciwko Okrąglaka). W tym miejscu działał do 2017 roku. Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało 30 lat temu!

📢 Festyn rodzinny w Ławach, gm. Rzekuń. 29.06.2024. Z historią w tle Ten festyn rozpoczął się nietypowo - panelem poświęconym Franciszkowi Fiszerowi - urodzonemu w Ławach w 1860 roku filozofowi i erudycie (uważa się, że Fiszer był pierwowzorem postaci Pana Kleksa). Odsłonięto też rzeźbę Fiszera.

📢 Uroczystość w Rozworach gm. Rzekuń, 29.06.2024. Przy remizie w Rozworach stoi obelisk, upamiętniający Sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku. Przy tym pomniku (odsłoniętym uroczyście w 2021 roku - przyp. red.) w sobotę 29 czerwca 2024 roku grupa osób upamiętniła Sybiraków. 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista ciężkich grzechów, których kałpan nie rozgrzeszy Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców okiem internautów [MEMY] 29.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Życzenia na imieniny Piotra i Pawła. Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. Wyślij KRÓTKI SMS z życzeniami dla Piotra i Pawła 29.06.24 Życzenia na imieniny Piotra i Pawła. Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. Krótki SMS z życzeniami dla Piotra i Pawła 29.06.24

Nie zapomnij, że 29 czerwca to święto Piotra i Pawła. Wybierz fajne życzenia na imieniny i prześlij je Piotrowi i Pawłowi, z pewnością docenią Twoją pamięć. Poniżej prezentujemy życzenia imieninowe - znajdź coś dla siebie. Jeśli znasz wyjątkowe życzenia na imieniny dla Piotra i Pawła, napisz je niżej, w komentarzach.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 29.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? [29.06.2024 r.] Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! [29.06.2024 r.] W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy [29.06.2024 r.] Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka [29.06.2024 r.] Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy [29.06.2024 r.] Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! [29.06.2024 r.] Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! [29.06.2024 r.] Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców [29.06.2024 r.] Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 „Najpiękniejsza posesja w gminie Brok” - znamy zwycięzców XI edycji konkursu W bieżącym roku odbyła się XI edycja konkursu na „Najpiękniejszą posesję w gminie Brok”. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 posesji. Komisja konkursowa dokonała oględzin i oceniła każdą działkę. Poznajcie wyniki konkursu. 📢 Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych. Wystąpią Extazy i Jorrgus. Festyn odbędzie się 30.06.2024 W niedzielę, 30 czerwca zapraszamy na plac targowy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych. O godz. 15.00 rozpocznie się Festyn Rodzinny. Będą atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 Ostrołęka. Kino letnie na miejskiej plaży już w najbliższą sobotę 29.07.2024 Już w najbliższą sobotę, 29 czerwca, Plaża Miejska w Ostrołęce zamieni się w plenerowe kino pod gwiazdami. Wydarzenie „Nasze Letnie Kino” to doskonała okazja, by spędzić letni wieczór w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się filmowymi seansami na świeżym powietrzu.

📢 Do tych roślin nie podchodź, gdy jest gorąco! Mogą poparzyć nawet na odległość. To nie tylko barszcz Sosnowskiego. Sprawdź, na co uważać Niektóre rośliny, które uprawiamy w ogrodach albo możemy spotkać na spacerze, są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie mocno i niekorzystnie działają podczas gorącej, słonecznej pogody. Niektóre z nich mogą w takich warunkach spowodować ciężkie poparzenia, i to na odległość! Wcale nie trzeba ich dotykać, by ucierpieć – wystarczy się do nich zbliżyć. Zobacz, na jakie rośliny trzeba uważać w ogrodzie i na spacerze. 📢 Strażacy gasili drzewo, które paliło się przez kilka dni. 22.06.2024 uderzył w nie piorun W wyniku uderzenia pioruna, do którego doszło w sobotę, 22 czerwca, zapaliło się drzewo w miejscowości Tatary. Konar wypalał się od środka przez kilka dni. W czwartek, 27 czerwca wezwano strażaków z OSP Kadzidło, ponieważ zauważono, że od tlącego się drzewa zajęła się trawa wokół.

📢 Dachowanie samochodu osobowego na DW 627 Kosów Lacki - Małkinia Górna, w Wólce Okrąglik Do wypadku drogowego doszło na styku powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego, w czwartek 27 czerwca, ok. godz. 22:20. Samochód osobowy, którym podróżowały łącznie trzy osoby (w tym 4-letnie dziecko), zjechał do rowu, a następnie dachował. 📢 Letnie kino z KGW w Długiem. Tak wyglądał pierwszy wakacyjny seans 27.06.2024 W czwartek 27 czerwca dzieci z gminy Czarnia miały okazję ciekawie spędzić jedno z wakacyjnych popołudni. Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem przygotowało dla nich nie lada atrakcję. Działające w nim panie we współpracy z Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zaprosiły wszystkie dzieci na seans kina letniego 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 IX Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej Osób Niepełnosprawnych. Festiwal odbył się 26.06.2024 W tegorocznym IX Ostrowskim Festiwalu Piosenki Odczarowanej Osób Niepełnosprawnych wzięło udział 14 ośrodków z całego regionu. Tym razem motywem przewodnim festiwalu była „Moda na Folklor”. 📢 Ostrołęka. Prokuratura Rejonowa poszukuje osób pokrzywdzonych przez Mateusza M. z Łomży Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące oszustw na łączną kwotę prawie półtora miliona złotych, popełnionych przez Mateusza M. [29l.], mieszkańca Łomży. Poszukiwani są inni pokrzywdzeni. 📢 Combat Alert Ostrołęka - grupa, która ma na celu realizację zadań związanych z obronnością kraju W sobotę 22 czerwca 2024 w Orzyszu w Ośrodku Combat Alert powstał Oddział Terenowy Combat Alert Ostrołęka. To zespół składający się z emerytowanych policjantów, strażaków, przedsiębiorców, sportowców i uczniów OPW. Jego celem jest realizacja zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa RP.

📢 Rzekuń wita lato. 23.06.2024 wystąpią m.in. Piękni i Młodzi - Dawid Narożny oraz kabaret pod Wyrwigroszem Jak co roku można tu miło spędzić czas: oglądając zabytkowe pojazdy, słuchając muzyki, tańcząc, śmiejąc się z kabaretowych skeczów... 📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów. 📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 21.06.2024 W piątkowy ranek społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej szkoły. Uroczyście zakończono rok szkolny 2023/24.

📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj.

📢 Zawody Rowerkowe 2024 w Ostrołęce. Zdjęcia wszystkich uczestników To była trzecia edycja naszej imprezy. W niedzielę 16 czerwca 2024 na kilka godzin plażą miejską w Ostrołęce zawładnęli młodzi rowerzyści. W Zawodach Rowerkowych 2024 wzięło udział 150 uczestników w wieku od 3 do 11 lat. W galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich młodych cyklistów. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

📢 Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły W środę, 12 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Tego dnia odbyło się Święto Szkoły połączone z nadaniem szkole sztandaru.

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy 60-letni Dariusz Rafalik pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. Bożenę Kordek. Uzyskał 2976 głosów, czyli 63,04 proc. Przeczytajcie wywiad z wójtem gminy Małkinia Górna Dariuszem Rafalikiem. Rozmawiała Hanna Chromińska.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Motoserce 2024 w Ostrołęce: parada motocyklowa, zbiórka krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku, loterie fantowe, występy na scenie W sobotę 25.05.2024 na placu przy ulicy Korczaka odbyła się impreza zorganizowana przez kluby motocyklowe. Głównym jej celem była pomóc potrzebującym. Można więc była między innymi oddać krew i zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Poza tym na scenie odbywały się występy, nie zabrakło stoisk gastronomicznych i usługowych, a w południe odbyła się parada motocyklowa. 📢 Kino plenerowe: zobacz, czy w twoim mieście obejrzysz filmy na świeżym powietrzu. Sprawdzamy: Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań i Wrocław W wielu miejscach Polski odbyły się już pierwsze pokazy filmów na świeżym powietrzu. Kina plenerowe cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów zwiedzających najpiękniejsze zakątki Polski. Seans pod chmurką to idealna okazja zarówno na romantyczną randkę, jak i spotkanie z grupą znajomych. Gdzie i kiedy organizowane są kina letnie? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy.

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Premiera filmu o gusłach, zmorach i upiorach w gminie Czarnia w Gminnej Bibliotece Publicznej Pracownicy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni oraz Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia przygotowali nie lada atrakcję dla lokalnej społeczności. We wtorek 7 listopada 2023 w remizie OSP w Czarni odbyła się premiera filmu dokumentalnego autorstwa Jakuba Kaczyńskiego. 📢 Runmageddon w Ostrołęce w deszczu. To nie przeszkadzało śmiałkom pokonać trasę z przeszkodami. 5.08.2023 W sobotę 5 sierpnia na plaży miejskiej w Ostrołęce odbyła się jedna z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych- Runmageddon! Po raz kolejny uczestnicy pokonywali przeszkody w strugach deszczu. Zobaczcie jak sobie radzili. 📢 Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. Sprawdź, jak je składać: SMS-em, osobiście czy mailem. Zabawne, mądre i krótkie życzenia na imieniny Dzisiaj świętują panowie o imieniu Piotr i Paweł. Życzenia imieninowe to często dla solenizanta jeden z najważniejszych elementów tegodnia. Wiele osób w szczególny sposób celebruje dzień swoich imienin i są one dla nich zdecydowanie ważniejsze od urodzin, za którymi z wiadomych względów nie przepadają. Dowiedz się, jak powinno się składać życzenia imieninowe i jaka forma życzeń na imieniny będzie najlepsza.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć