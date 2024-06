Powstaniec Bonifacy Bielicki zginął w Ostrowi. Jego losy zostały opisane w Naszych Korzeniach - roczniku Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Bonifacy stracił rodziców będąc nastolatkiem. Mając zaledwie 17 lat trafił do wojska do 6. Lipawskiego Pułku Piechoty Księcia Karola Pruskiego (stacjonującego na dzisiejszej Łotwie), wkrótce został podoficerem. Gdy w styczniu 1863 roku wybuchło powstanie, jego pułk przemieszczono do Białegostoku i wprowadzono do walki. W kwietniu grupa oficerów i podoficerów z tego pułku zawiązała spisek i przystąpiła do powstania.