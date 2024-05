Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku

Potem ks. ppłk Tomasz Szefliński, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Jozafata BM w Komorowie odprawił mszę świętą. Po mszy głos zabrała sekretarz gminy Ostrów Mazowiecka Agata Stachacz, która odczytała list w imieniu wójta gminy Ostrów Mazowiecka:

(...) Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w dziejach Polski. W walce zbrojnej trwającej ze zmiennym natężeniem przez prawie 1,5 roku wzięło udział blisko 200 tys. osób z różnych stanów i grup społecznych. Pomimo ogromnych strat, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku działań zbrojnych, represji, zsyłek i emigracji, idea walki o niepodległość nie zginęła i doprowadziła w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego. Legenda powstania styczniowego zapisała się na stałe w tradycji i historii naszego narodu. Stała się fundamentem, na którym opieramy i budujemy nasze wartości. Pamięć o powstańcach styczniowych to jeden z elementów naszej tożsamości. To właśnie ta pamięć sprawia, że co roku spotykamy się w tym miejscu: aby oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, aby ta pamięć była wieczna. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej wyjątkowej uroczystości.