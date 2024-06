70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, następnie głos zabrali gospodarze i goście: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Michał Chojnowski, burmistrz miasta Hubert Betlejewski, starosta ostrowski Jerzy Bauer, płk Piotr Męczyński, dowódca 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie oraz dowódca 22. WOK, płk Leszek Iwaniec.

Niewątpliwie żołnierze 18. Pułku zasłużyli swoim życiem na to, aby o nich pamiętać. Podtrzymywanie tej pamięci to codzienna praca, codzienne zaangażowanie nauczycieli, rodziców, uczniów, sympatyków pułku oraz przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4. Dzisiejszy dzień 6 czerwca to punkt kulminacyjny naszych obchodów. To moment zadumy, przypominania i utrwalania historii związanej z 18 PAL-em. Należy jednak podkreślić, że taki intensywny czas działania na kanwie pracy z patronem w Szkole Podstawowej nr 4 trwa zdecydowanie dłużej. Uczniowie i nauczyciele brali udział w szeregu inicjatyw związanych z patronem. Były to wszelkie działania wychowawcze, prelekcje w szkolnej izbie pamięci, w wojskowej sali tradycji. Był to konkurs wiedzy organizowanych w naszej szkole już od ponad 30 lat. Była to gra terenowa wiążąca w sobie walory języka polskiego, wychowania fizycznego i oczywiście, pracy z patronem. To organizowana we współpracy z 22. Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym wycieczka regionalna pod hasłem "Szlakiem patrona", na którą zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Ostrowi Mazowieckiej. W związku z jubileuszem 70-lecia przypominamy również sylwetki osób związanych z naszą placówką poprzez szereg wywiadów, które przeprowadził szkolny klub dziennikarski: były to wywiady z byłymi dyrektorami, z byłymi nauczycielami, z absolwentami oraz z obecnymi pracownikami. Szanowni Państwo, to jest nasza tradycja, którą kultywujemy, którą podtrzymujemy, którą stare rozwijamy i za tę pracę chciałbym serdecznie podziękować