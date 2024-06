Ile zarabiają burmistrz Ostrowi Mazowieckiej i starosta ostrowski? Sprawdź

Pensja starosty ostrowskiego Jerzego Bauera

Decyzję o wysokości wynagrodzenia starosty radni powiatu podjęli podczas sesji 3 czerwca 2024.

- Czy to jest propozycja maksymalna, którą przewiduje rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych? - zapytał radny Władysław Krzyżanowski. - To rozporządzenia mówi, w załączniku nr 1, jakie może być wynagrodzenie starosty takiego powiatu jak nasz. W mojej ocenie niestosowne jest żeby sięgać, po przyjściu w specyficzny sposób na to stanowisko, maksymalnych kwot. To nie spotka się ze społeczną aprobatą. Kiedy obejmowałem przed laty urząd burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, oczekiwałem od radnych obniżenia mojego wynagrodzenia od stawki maksymalnej o ok. 20-25 proc. Po dyskusji radni to przyjęli. Jak szedłem na tę sesję zastanawiałem się, czy mówić tylko o tym, że to jest nieprzyzwoite, żeby sięgać po maksymalną stawkę. Takiej płacy ustalać nie można. Nie będę głosował za - zapowiedział.