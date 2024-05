Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku

Po mszy świętej polowej koncelebrowanej przez bp Tadeusza Bronakowskiego i ks. prałata Jarosława Hrynaszkiewicza, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku, Henryk Fidura, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Nagoszewie powitał przybyłych gości. Potem głos zabrał wójt Waldemar Brzostek.

Spotykamy się po raz kolejny, aby uczcić i upamiętnić zryw powstańczy 1863 roku. Nasze myśli dzisiaj krążą wokół uczestników bitwy czerwcowej pod Nagoszewem. Modliliśmy się za osoby, które tutaj poniosły największą ofiarę. Ofiary złożoną na ołtarzu ojczyzny. (...) Tym wszystkim, którzy tutaj spotkali się z bronią w ręku przyświecał jeden cel: wolna niepodległa Polska. Wiemy, jak zakończyło się powstanie styczniowe. Wiemy, ile ofiar poniosło społeczeństwo Polski. Przez kolejne dziesięciolecia trudno było nadrobić to, co wówczas stracono: życie, dobytek, majątek, wszelkie dobra narodowe. Ponieśli porażkę militarną. Ale jednocześnie zwyciężyli. Zwyciężyli, bo zasiali w społeczeństwie polskim nadzieję, że kiedyś powstanie Polska: wolna i potężna. Ta pamięć jest przekazywana nam, a my jesteśmy zobowiązani do przenoszenia jej dalej. Społeczeństwo Nagoszewa, społeczeństwo Ostrowi, ziemi ostrowskiej zawsze czciło pamięć o powstańcach. Niestety, w czasach zaborów nie można było postawić tego wspaniałego pomnika na zbiorowej mogile 110 powstańców, którzy tutaj oddali swoje życie za wolność naszej Polski. Ale ich marzenie o upamiętnieniu tej bitwy, o upamiętnieniu powstańców, o upamiętnieniu myśli o wolnej, niepodległej Polski ziściło się, kiedy tereny ostrowskie opuścili zaborcy. W 1917 roku ze zbiórki społecznej - z inicjatywy społecznej powstał tak wspaniały pomnik. Jeden z najpiękniejszych: prosty, a jednocześnie dumnie świadczący o wielkości naszego narodu. Naszej ziemi, naszej małej ojczyzny.