Ostrołęka. Uroczystość z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 3.05.2024

- Maj jest miesiącem wielu rocznic. Spotykamy się przy pomniku Czwartaków, który upamiętnia datę 26 maja 1931 roku. Tutaj Czwartacy bronili Ostrołęki i tu spoczęli. Kiedy był remont tego pomnika, natrafiliśmy na ich szczątki - mówi ksiądz kan. dr Zdzisław Grzegorczyk, proboszcz parafii pw. św. Antoniego. - W uroczystość Królowej Polski wznieśmy modlitwę, aby ci nasi Czwartacy stali się bohaterami nieba, świętymi nieba. Czwartacy kochali ojczyznę, kochali Ostrołękę. Tak bardzo, że bronili jej, oddając za nią życie. Miłość bezgraniczna do ojczyzny, do naszego miasta. Nasza miłość do ojczyzny, do miasta wyraża się w ten sposób, że pamiętamy w modlitwie o naszych przodkach i że jesteśmy tu, przy pomniku, czy w innych miejscach, by tę pamięć udowodnić, by pomodlić się za nich.