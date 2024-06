Międzygminny Rajd Rowerowy „A to ci historia!”, 23.06.2024. Rajd prowadził przez gminy Andrzejewo, Szulborze i Boguty-Pianki

Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników rajdu kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali także pamiątkową przypinkę.

Izabela Bogucka – dyrektor GOKiS w Bogutach-Piankach - tak podsumowuje II Międzygminny Rajd Rowerowy „A to ci historia!”:

W imprezie wzięło udział 40 osób – 26 pań i 14 panów. Rajd był nie tylko międzygminny, ale też międzypokoleniowy - najmłodsza uczestniczka liczyła 6 lat, najstarszy uczestnik - 74. W ciągu ok. 4 godzin pokonaliśmy prawie 40 km. Ten dystans pokonało 30 uczestników – pozostali dołączali do nas w dogodnych dla nich miejscach. Nie sprawdziły się nasze obawy co do pogody – nie było upałów, nie było opadów (poza bardzo krótką chwilą), wiatr nie utrudniał jazdy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję uczestnikom rajdu oraz Policji, która zadbała o nasze bezpieczeństwo.