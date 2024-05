Motoserce 2024 w Ostrołęce: parada motocyklowa, zbiórka krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku, loterie fantowe, występy na scenie

Motoserce to ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa organizowana przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Organizatorem ostrołęckiej akcji Motocerce jest Klub Motocyklowy Perun. To przede wszystkim zbiórka krwi i promocja krwiodawstwa. Każdego roku finały akcji organizowane są w ponad 80 miastach w całej Polsce. To już trzynasta edycja wydarzenia, w której biorą udział nie tylko miłośnicy jednośladów, ale wszyscy, którzy chcą pomagać.

Impreza odbyła się na placu przy ul. Korczaka. To tutaj stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy. Każdy z krwiodawców otrzymał kupon z numerem, dzięki któremu będzie mógł wziąć udział w losowaniu upominków, gadżetów i usług, ale także przede wszytskim nagrody głównej- skutera.

Był także punkt DMKS, można się było zarejestrować w bazie dawców szpiku.

Oprócz akcji krwiodawstwa motoserce to integracja. Nie zabrakło występów na scenie. Wystąpił między innymi zespół Droga na Ostrołękę. Były liczne stoiska gastronomiczne i usługowe.

O 12.00 motocykliści przejechali się po mieście w corocznej paradzie. Przejechali się ulicami: ulicami: Korczaka, Rodziny Ulmów, Fieldorfa "Nila", Żebrowskiego, Goworowską i powrót na plac przy ul. Korczaka.