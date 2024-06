Prasówka 17.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024 Andrzej Rybiński i zespół Topky byli gwiazdami drugiego dnia 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Sobota, 15 czerwca zakończyła się dyskoteką z DJ-em Czarnym.

📢 Kadzidło. Wesele Kurpiowskie 2024. Bez autentycznej pary młodej, ale z tradycyjnym obrządkiem i z mnóstwem gości Trwa jedna z największych folklorystycznych imprez w powiecie ostrołęckim- Wesele Kurpiowskie. W niedzielę 16.04.2024 odbyła się uroczysta msza święta ze ślubnym obrządkiem. Dalsza część wesela miała miejsce w Zagrodzie Kurpiowskiej, gdzie oprócz tańców i występów, wręczono także medale Pro Masovia. 📢 Festiwal Przedszkolaków w Ostrowi Mazowieckiej. Na boisku Omega wystąpiły przedszkolaki z całego miasta 16.06.2024 Tradycyjnie, trzeciego dnia Dni Ostrowi Mazowieckiej, odbywa się Festiwal Przedszkolaków. Podczas festiwalu swoje umiejętności taneczne i wokalne reprezentują wszystkie przedszkola w mieście: publiczne i prywatne.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strefa Kibica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Mecz Polska - Holandia 16.06.2024 Cóż to były za emocje! Reprezentacja Polski przegrała 1:2 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2024. Holandia okazała się lepsza od Biało-Czerwonych. Spora grupa ostrołęczan oglądał mecz w Strefie Kibica, która powstała w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej Jako organizatorzy Zawodów Rowerkowych mieliśmy w niedzielę 16 czerwca potrójne szczęście - liczną grupę uśmiechniętych uczestników (ścigało się 150 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, a byli z nimi oczywiście najbliżsi), cudowną pogodę oraz wspaniałych partnerów i sponsorów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Emocji nie brakowało!

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 16.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna. 📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywe od AI – efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów idealne na ekranizację. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime w historii, a fani produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Takiego puki co nie dostaliśmy, ale w oczekiwaniu sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady? Zobacz koniecznie.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show. 📢 Stypendia starosty makowskiego za osiągnięcia sportowe wręczone podczas sesji 14.06.2024 Na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 14 czerwca 2024 wręczono Stypendia Starosty Makowskiego za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je wyróżniający się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. 📢 Goworowo. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 14.06.2024. To 10. edycja wydarzenia Jubileuszowa, 10. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek 14.06.2024 na kompleksie boisk Orlik w Goworowie. Za każdym razem impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem było hucznie- z tortem i atrakcjami dla wszystkich uczestników.

📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 Tak mieszka Maciej Dowbor w słonecznej Hiszpanii. Wyjątkowa posiadłość z palmami zachwyca. Piękny dom Macieja Dowbora w kurorcie dla bogaczy Nadmorska posiadłość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zapiera dech w piersiach. Celebryci postanowili zmienić swoje życie i kupili dom w popularnym hiszpańskim kurorcie. Znane małżeństwo może pochwalić się gustownie urządzonymi i przestronnymi wnętrzami. Zaglądamy do wyjątkowej willi celebrytów. Zobacz, jaki niezwykły widok roztacza się z przestronnego tarasu domu i w jakim stylu urządzili pomieszczenia.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w sobotę 22.06.2024 Tradycyjnie w pierwszy wakacyjny weekend w Myszyńcu odbywa się Noc Sobótkowa. Kto wystąpi w tym roku w amfiteatrze? Przeczytajcie. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa jest chorobą, która dotyka prawie 400 tysięcy Polaków. Jej początkowe objawy są często niespecyficzne. Do najczęstszych symptomów podagry zalicza się m.in. obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Zaleca się przede wszystkim dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz również sięgnąć po napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Te naturalne herbatki pomogą złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział jest bezpłatny, a emocje gwarantowane. Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY.

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków.

📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki. 📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki Trwają Dni Ostrołęki. W piątek 24.05.2024 na scenie wystąpił zespół How We Met, a następnie zespół Strachy na Lachy i Brodka. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Pogoda i mieszkańcy dopisali. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 11.05.2024 W kościele pw. NŚPA w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 13 dziewczynek i 9 chłopców. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w PSP w Czarni, 13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni obchody tego święta wszystkich pracowników oświaty zorganizowano w piątek 13 października.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Święto folkloru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.17.06.2023. Zdjęcia Rozpoczęło się Wesele Kurpiowskie. Dwudniowa impreza w Kadzidle to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie.

