Przegląd prasy (10.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 10.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 10.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (10.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 50f, DK50f - zjazd z DK na DW 719 (9. km) Zamknięte łącznice z DK50f na DW719 z powodu zawodów sportowych przebiegających DW719.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien? W kwietniu mieszkańcy spółdzielni otrzymali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić za ogrzewanie po kilkaset złotych - niektórzy pisali, że dopłata wynosi nawet ponad 1000 zł. Takie sytuacje nie zdarzały się wcześniej i co zrozumiałe, bardzo zdenerwowały mieszkańców. Wskazują 2 winnych zaistniałej sytuacji: władze spółdzielni i władze ZGK. W związku z napiętą sytuacją spółdzielnia zwołała walne zgromadzenie członków spółdzielni. Odbędzie się w najbliższą sobotę.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku!

📢 Inauguracyjna sesja rady gminy Rzekuń 2024-2029. Radni i wójt złożyli ślubowanie. Poznaj skład rady gminy Rzekuń Podczas inauguracyjnej sesji, która odbyła się 7.05.2024, nowo powołany włodarz oraz wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Były życzenia, gratulacje, kwiaty oraz upominki.

📢 Matura 2024. W środę 8.05.2024 odbył się egzamin z matematyki. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Dzisiaj, 8 maja, odbył się egzamin z matematyki. Do arkuszy uczniowie zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim z dwóch dni egzaminów. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Luna zaśpiewała na Eurowizji. Jej rodzice prowadzą znany biznes. Ich produkty widujesz w marketach Luna we wtorek, 7 maja, reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Choć nie dostała się do finału, jej występ odbił się szerokim echem, w szczególności w Polsce. Młoda piosenkarka nie była wcześniej szerzej znana. Zobacz, kim jest, jakie ma przygotowanie muzyczne oraz kim są jej rodzice.

📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego!

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Park zieleni powstanie w Czarni. W którym miejscu i kiedy? Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie park zieleni. W Czarni naprzeciwko kościoła parafialnego położona jest działka, na której za kilka miesięcy powstanie park zieleni. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą. 📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu.

📢 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 7.05.2024 7 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pierwsze w tej kadencji obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Zdzisław Sawicki. 📢 Pierwsza sesja rady gminy Wąsewo. Radni i wójt już zaprzysiężeni I sesja rady gminy Wąsewo zwołana została zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Ostrołęce w poniedziałek 6 maja 2024 roku. 📢 Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024 Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce radni wybrali starostę, wicestarostę, zarząd powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni uchwalili także wynagrodzenie starosty. Sesję rozpoczął radny Witold Kuczyński, grając na ligawie.

📢 Ostrów Maz. Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego. Będzie trwać 4 godziny We wtorek, 7 maja rozpoczął się tegoroczny "maraton maturalny". Tuż przed egzaminem odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Czy są przygotowani do egzaminu z języka polskiego?

📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. 📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024 - 2029. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Święto Konstytucji 3 Maja - tak obchodzono je 3.05.2024 w Troszynie W piątkowe popołudnie 3 maja 2024 w troszyńskim amfiteatrze spotkało się kilka pokoleń mieszkańców gminy. Przedstawiciele kilku pokoleń występowali też na scenie. Była to uroczystość patriotyczna. 📢 Uroczystości 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicz przed Dębem Wolności Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu (organizatorem obchodów jest zarówno miasto, jak też gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski) udali się na plac Wolności, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości.

📢 Wypadek w Godlewie Wielkim, gm. Nur. Dwa auta osobowe zderzyły się 2.05.2024 W czwartek 2 maja o godzinie 9.12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych - fiata pandy i audi 80.

📢 Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej odbył się 28.04.2024. Dopisała pogoda oraz biegacze. Zdjęcia W niedzielę 28.04.2024 na terenach leśnych w gminie Baranowo odbył się I Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci, a także wytrawni biegacze i miłośnicy Nordic Walking. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Galloping Bulls Parade w Ostrołęce i festyn na plaży, 27.04.2024 W sobotę 27.04.2024 w Ostrołęce odbyła się czwarta edycja Galloping Bulls Parade czyli impreza motocyklowa. Tego dnia miłośnicy motoryzacji obejrzeli paradę motocykli, a na plaży miejskiej mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, obejrzeć występy na scenie, posłuchać muzyki. 📢 Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024 26 kwietnia 2024 to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień w szkole. Trwają uroczystości zakończenia roku. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) od 7 do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 25 maja. Życzymy połamania piór!

📢 Operacja Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna, 20.04.2024 W szóstej edycji Operacji Czysta Rzeka - największej ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek i ich okolic – wzięły udział trzy pokolenia mieszkańców gminy Małkinia Górna. 📢 Ostrów Mazowiecka. "Drzewko za surowce wtórne" - rozdaliśmy 350 sadzonek drzew! Akcja rozpoczęła się w środę, 10 kwietnia o godz. 10.00 na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Za przyniesienie makulatury, plastikowych butelek lub małych elektrośmieci mieszkańcy (którzy przyjeżdżali z całego powiatu) dostawali od Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka sadzonki drzew iglastych i liściastych.

📢 Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Boguty-Pianki. Uroczyste podsumowanie Prace trwały niemal 1,5 roku, a ich uroczyste zakończenie odbyło się 5 kwietnia 2024 r. 📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Inscenizacja ślubu i wesela kurpiowskiego. 18.06.2023. Zdjęcia Trwa jedna z najważniejszych, największych i najpiękniejszych imprez folklorystycznych w regionie. Wesele Kurpiowskie w Kadzidle po raz kolejny ściągnęło tłumy. Zobaczcie, co działo się w Kadzidle w niedzielę 18 czerwca 2023.

📢 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Warto go zwiedzić osobiście. Obejrzyjcie galerię z tego malowniczego miejsca Skansen Kurpiowski znajduje się w Nowogrodzie, 30 km od Ostrołęki. Powstał 94 lata temu. Dlaczego warto go zwiedzić? Obejrzyjcie galerię. 📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie.

📢 Matura 2021 r. Uczniowie z Zespołu Szkół w Różanie przystąpili do egzaminu dojrzałości. Zdjęcia W tym tygodniu maturzyści zdawali język polski, matematykę i przedmiot dodatkowy- wszystko na poziomie podstawowym. W przyszłym tygodniu młodzi ludzie będą zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym. Przedstawiamy maturzystów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie podczas egzaminu z matematyki (5.05.2021 r.)

📢 Pierwsza sesja nowej rady gminy Goworowo. Radni i wójt po ślubowaniu, wybrano przewodniczącego [ZDJĘCIA+WIDEO] Za nami pierwsze obrady nowej rady gminy Goworowo. Były życzenia i podziękowania, ale przede wszystkim wybrano przewodniczącego rady gminy i jego zastępce. Ustalono też, ile będzie zarabiać nowy wójt Piotr Kosiorek.

