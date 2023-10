Miejskie obchody DEN w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 nauczyciele otrzymali kwiaty, nagrody i podziękowania za pracę

Po wręczeniu nagród kilka słów do nauczycieli skierował burmistrz Jerzy Bauer oraz inni zaproszeni goście.

Nie ukrywam, że wzruszyłam się, kiedy dostałam tę nagrodę. Jest to dla mnie bardzo emocjonalny moment. Myślę, że mówię też w imieniu moich kolegów i koleżanek, dyrektorów i nauczycieli: panie burmistrzu, jesteśmy wdzięczni za to, że możemy tak spokojnie i w pełnej symbiozie współpracować z organem prowadzącym. Zawsze możemy liczyć na pełne wsparcie, nawet w sprawach bardzo trudnych wybieramy rozmowę, a nie walkę i to jest naprawdę bardzo cenne