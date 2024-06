Prasówka 29.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze w Polsce 28.06.2024. Sprawdź najnowsze informacje”?

Prasówka 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Burze w Polsce 28.06.2024. Sprawdź najnowsze informacje Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce. Zobacz nasz artykuł, w którym pojawiają się informacje z popularnych profili facebookowych na temat wyładowań atmosferycznych w naszym kraju. W ten sposób szybko dowiesz się, w którym miejscu w Polsce można spodziewać się grzmotów. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.06.24

📢 Gałąź spadła na jadący samochód. Do dwóch groźnych zdarzeń doszło na drodze powiatowej w Zamościu 28.06.2024 Do zdarzenia doszło w gm. Sypniewo, na drodze powiatowej w Zamościu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 "Wakacje z biblioteką" w Czarni. Były gry, zabawy, ale także spotkania z mundurowymi Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni jest jedyną placówką kulturalną w gminie. Oprócz propagowania czytelnictwa podejmuje wiele inicjatyw związanych z animacją i integracją lokalnej społeczności. Dzieci i młodzież kilka dni temu zakończyły edukację w kolejnym roku szkolnym. GBP w Czarni już na początek wakacji przygotowała dla nich atrakcyjne zajęcia.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dni Czerwonki pod znakiem disco polo. Sprawdź, kto wystąpi Wójt Gminy Czerwonka Paweł Kacprzykowski zaprasza na Festyn Gminny "Dni Czerwonki 2024". Zabawa odbędzie się w niedzielę 14.07.2024 na boisku szkolnym w Czerwonce.

📢 „Najpiękniejsza posesja w gminie Brok” - znamy zwycięzców XI edycji konkursu W bieżącym roku odbyła się XI edycja konkursu na „Najpiękniejszą posesję w gminie Brok”. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 posesji. Komisja konkursowa dokonała oględzin i oceniła każdą działkę. Poznajcie wyniki konkursu.

📢 Policjant z Ostrołęki, asp. Marcin Brewczyński, został złotym medalistą mistrzostw Polski 22.06.2024r odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Polski Nordic Walking na 5 km i 10 km w Bydgoszczy. Areną zmagań był największy park miejski w Polsce: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Ostrołęcki policjant asp. Marcin Brewczyński zajął w zawodach I miejsce w kategorii wiekowej do 39 lat na dystansie 10km. 📢 Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych. Wystąpią Extazy i Jorrgus. Festyn odbędzie się 30.06.2024 W niedzielę, 30 czerwca zapraszamy na plac targowy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych. O godz. 15.00 rozpocznie się Festyn Rodzinny. Będą atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

📢 Ostrołęka. Kino letnie na miejskiej plaży już w najbliższą sobotę 29.07.2024 Już w najbliższą sobotę, 29 czerwca, Plaża Miejska w Ostrołęce zamieni się w plenerowe kino pod gwiazdami. Wydarzenie „Nasze Letnie Kino” to doskonała okazja, by spędzić letni wieczór w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się filmowymi seansami na świeżym powietrzu. 📢 Do tych roślin nie podchodź, gdy jest gorąco! Mogą poparzyć nawet na odległość. To nie tylko barszcz Sosnowskiego. Sprawdź, na co uważać Niektóre rośliny, które uprawiamy w ogrodach albo możemy spotkać na spacerze, są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie mocno i niekorzystnie działają podczas gorącej, słonecznej pogody. Niektóre z nich mogą w takich warunkach spowodować ciężkie poparzenia, i to na odległość! Wcale nie trzeba ich dotykać, by ucierpieć – wystarczy się do nich zbliżyć. Zobacz, na jakie rośliny trzeba uważać w ogrodzie i na spacerze.

📢 Strażacy gasili drzewo, które paliło się przez kilka dni. 22.06.2024 uderzył w nie piorun W wyniku uderzenia pioruna, do którego doszło w sobotę, 22 czerwca, zapaliło się drzewo w miejscowości Tatary. Konar wypalał się od środka przez kilka dni. W czwartek, 27 czerwca wezwano strażaków z OSP Kadzidło, ponieważ zauważono, że od tlącego się drzewa zajęła się trawa wokół.

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 28.06.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Dachowanie samochodu osobowego na DW 627 Kosów Lacki - Małkinia Górna, w Wólce Okrąglik Do wypadku drogowego doszło na styku powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego, w czwartek 27 czerwca, ok. godz. 22:20. Samochód osobowy, którym podróżowały łącznie trzy osoby (w tym 4-letnie dziecko), zjechał do rowu, a następnie dachował.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 28.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców okiem internautów [MEMY] 28.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Letnie kino z KGW w Długiem. Tak wyglądał pierwszy wakacyjny seans 27.06.2024 W czwartek 27 czerwca dzieci z gminy Czarnia miały okazję ciekawie spędzić jedno z wakacyjnych popołudni. Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem przygotowało dla nich nie lada atrakcję. Działające w nim panie we współpracy z Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zaprosiły wszystkie dzieci na seans kina letniego

📢 Wakacje w latach 80. Letnia beztroska na starych zdjęciach. Plaże, biwaki, rowery, festyny, a nawet lot na paralotni Kolonie dla dzieci, wczasy pracownicze, biwaki, wypoczynek nad jeziorem, a może nawet zagraniczne wojaże z ORBIS-em? Wakacje w latach osiemdziesiątych miały swoje nieodparte uroki. Choć tamta epoka dawno już minęła, lata osiemdziesiąte nadal są chętnie wspominane jako nostalgiczna kraina dzieciństwa i beztroski. Odwiedźmy ją jeszcze raz! Przygotowaliśmy dla was galerię archiwalnych zdjęć, ukazujących wakacje, wczasy i letnie zabawy w latach 80. w różnych zakątkach Polski. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 28.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 28.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wypadek w Ostrołęce. Kierowca mazdy nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście Do zdarzenia doszło w czwartek 27.06.2024 w Ostrołęce. W zdarzeniu brał udział kierowca samochodu osobowego i motocyklista. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 28.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 28.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 28.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 28.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 28.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 28.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 28.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 28.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Ostrołęka. Prokuratura Rejonowa poszukuje osób pokrzywdzonych przez Mateusza M. z Łomży Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące oszustw na łączną kwotę prawie półtora miliona złotych, popełnionych przez Mateusza M. [29l.], mieszkańca Łomży. Poszukiwani są inni pokrzywdzeni.

📢 Chcesz mieć piękne lilie? Będą kwitły jak szalone, ale o te 10 rzeczy musisz zadbać. Poznaj tajniki pielęgnacji tych kwiatów Lilie to wspaniałe kwiaty ogrodowe. Zachwycają pięknym wyglądem i upojnym zapachem. Jednak w ich uprawie pojawiają się problemy, które sprawiają, że nie kwitną. Sprawdź, czy i jak często trzeba wykopywać lilie? Czy ścinać łodygę lilii, kiedy przekwitnie? Czym i jak nawozić te rośliny? Oto 10 rzeczy, o które musisz zadbać. Poznaj tajniki pielęgnacji lilii. 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Combat Alert Ostrołęka - grupa, która ma na celu realizację zadań związanych z obronnością kraju W sobotę 22 czerwca 2024 w Orzyszu w Ośrodku Combat Alert powstał Oddział Terenowy Combat Alert Ostrołęka. To zespół składający się z emerytowanych policjantów, strażaków, przedsiębiorców, sportowców i uczniów OPW. Jego celem jest realizacja zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa RP.

📢 Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Brok. Kogo wybrali mieszkańcy na tę kadencję? W ostatnich tygodniach we wszystkich sołectwach gminy Brok odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich 📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Sołtys Starego Sielca (gm. Rzewnie) został bez dachu nad głową. Jego dom spłonął 21.06.2026 Do pożaru doszło 21.06.2024. Dom spłonął doszczętnie, a właściciel, Adam Gregorek- sołtys Starego Sielca, został bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka pieniędzy, aby pomóc panu Adamowi odbudować dom. Przeczytajcie jego historię. 📢 Co zobaczyć w Chinach? 13 cudów Chin: miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć Najludniejszy kraj świata, ze względu na ogromną powierzchnię i jej znaczne zróżnicowanie, jest jednym z najbardziej intrygujących kierunków podróży. Niekiedy podobnych miejsc nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie – oto 13 cudów Chin, w których istnienie ciężko uwierzyć.

📢 KGW Ławy z nagrodą na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Festiwal odbył się 23.06.2024 w Warszawie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. W niedzielę, 23 czerwca festiwal odbył się na warszawskich Bielanach. Wzięło w nim udział m.in. KGW Ławy. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR. 📢 100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę. 📢 Ale tłumy w Targach Kielce! Super samochody i efektowne pokazy przyciągają na Mubi Dub It Tuning Festival Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!

📢 Najlepsze memy na Dzień Ojca. Śmieszne obrazki, kartki i życzenia z okazji święta tatusiów. Kiedy jest Dzień Ojca? W niedzielę 23 czerwca 2024 obchodzimy Dzień Ojca. Z tej okazji przygotowaliśmy wszystkim tatusiom prezent w postaci memów na Dzień Ojca. Te śmieszne obrazki, kartki i życzenia rozbawią was do łez. Z tego artykułu dowiesz się też kiedy jest Dzień Ojca i w jaki dzień wypada.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024 26 kwietnia 2024 to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień w szkole. Trwają uroczystości zakończenia roku. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) od 7 do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 25 maja. Życzymy połamania piór!

📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024. 📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek 27.02.2024 przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 40 gmin na 40-lecie Tygodnika Ostrołęckiego: Czerwonka Gmina Czerwonka położona jest w centralnej części powiatu makowskiego i w zasadzie w sercu Polski. Jej powierzchnię w 50 procentach stanowią lasy – mówi Paweł Kacprzykowski, wójt gminy Czerwonka. I opowiada o zmianach, jakie zaszły w gminie w ostatnich latach... 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Ostrów. Paweł Mieczkowski zrezygnował z funkcji prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nowym prezesem Bartłomiej Pieńkowski Paweł Mieczkowski został prezesem zarządu ZGK pod koniec sierpnia 2015 roku po rezygnacji ówczesnego prezesa Krzysztofa Winiarskiego. Teraz, sam złożył rezygnację.

📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia. 📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć