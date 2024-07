Prasówka 1.07.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.07.2024? Sprawdź u nas”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.07.2024? Sprawdź u nas Śledzimy popularne profile na Facebooku, które dotyczą burz i wyładowań atmosferycznych w Polsce. Gdzie jest burza? Sprawdzaj razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju. W ten sposób będziesz na bieżąco z tego typu informacjami i będziesz wiedzieć, gdzie można spodziewać się grzmotów.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Mieszkańcy gminy i goście bawili się 29.06.2024 na nadbużańskim łęgu 29.06.2024 r. odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Małkińska Noc z Gwiazdami”. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad Małkińską Nocą z Gwiazdami objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spływ na byle czym w Kamiance gm. Rzekuń. Trzecia edycja wydarzenia, 30.06.2024 To była trzecia edycja spływu na byle czym. Uczestniczyło w niej osiem załóg (w tym jedna - z Wyszkowa - gościnnie). Wcześniej odbył się spływ kajakowy z Ostrołeki do Kamianki. Wzięło w nim udział ponad 200 osób (110 kajaków)!

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców okiem internautów [MEMY] 30.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 30.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 30.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 30.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 30.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 30.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 30.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 30.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 30.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 30.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach! 📢 Kurpiowska Miss Senior - wybory odbyły się w Nowogrodzie 29.06.2024 „Festiwal na Wzgórzu, nad rzeką” to kilkudniowa impreza kulturalna odbywająca się w Nowogrodzie (woj. podlaskie). W ramach przedsięwzięcia organizowane są warsztaty artystyczne, koncerty i inne działania kulturalne. Grupa artystów-plastyków przez kilka dni malowała dwa murale na ścianach w mieście. Festiwal w Nowogrodzie rozpoczął się już 22 czerwca. Zwieńczeniem cyklu imprez były wybory Kurpiowskiej Miss Senior. Przeprowadzono je w sobotę 29 czerwca 2024 na scenie obok skansenu nad brzegiem Narwi.

📢 Festyn rodzinny w Ławach, gm. Rzekuń. 29.06.2024. Z historią w tle Ten festyn rozpoczął się nietypowo - panelem poświęconym Franciszkowi Fiszerowi - urodzonemu w Ławach w 1860 roku filozofowi i erudycie (uważa się, że Fiszer był pierwowzorem postaci Pana Kleksa). Odsłonięto też rzeźbę Fiszera. 📢 Uroczystość w Rozworach gm. Rzekuń, 29.06.2024. Przy remizie w Rozworach stoi obelisk, upamiętniający Sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku. Przy tym pomniku (odsłoniętym uroczyście w 2021 roku - przyp. red.) w sobotę 29 czerwca 2024 roku grupa osób upamiętniła Sybiraków. 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista ciężkich grzechów, których kałpan nie rozgrzeszy Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 „Najpiękniejsza posesja w gminie Brok” - znamy zwycięzców XI edycji konkursu W bieżącym roku odbyła się XI edycja konkursu na „Najpiękniejszą posesję w gminie Brok”. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 posesji. Komisja konkursowa dokonała oględzin i oceniła każdą działkę. Poznajcie wyniki konkursu. 📢 Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych. Wystąpią Extazy i Jorrgus. Festyn odbędzie się 30.06.2024 W niedzielę, 30 czerwca zapraszamy na plac targowy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych. O godz. 15.00 rozpocznie się Festyn Rodzinny. Będą atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

📢 Ostrołęka. Kino letnie na miejskiej plaży już w najbliższą sobotę 29.07.2024 Już w najbliższą sobotę, 29 czerwca, Plaża Miejska w Ostrołęce zamieni się w plenerowe kino pod gwiazdami. Wydarzenie „Nasze Letnie Kino” to doskonała okazja, by spędzić letni wieczór w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się filmowymi seansami na świeżym powietrzu.

📢 Do tych roślin nie podchodź, gdy jest gorąco! Mogą poparzyć nawet na odległość. To nie tylko barszcz Sosnowskiego. Sprawdź, na co uważać Niektóre rośliny, które uprawiamy w ogrodach albo możemy spotkać na spacerze, są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie mocno i niekorzystnie działają podczas gorącej, słonecznej pogody. Niektóre z nich mogą w takich warunkach spowodować ciężkie poparzenia, i to na odległość! Wcale nie trzeba ich dotykać, by ucierpieć – wystarczy się do nich zbliżyć. Zobacz, na jakie rośliny trzeba uważać w ogrodzie i na spacerze. 📢 Dachowanie samochodu osobowego na DW 627 Kosów Lacki - Małkinia Górna, w Wólce Okrąglik Do wypadku drogowego doszło na styku powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego, w czwartek 27 czerwca, ok. godz. 22:20. Samochód osobowy, którym podróżowały łącznie trzy osoby (w tym 4-letnie dziecko), zjechał do rowu, a następnie dachował.

📢 Ostrołęka. Prokuratura Rejonowa poszukuje osób pokrzywdzonych przez Mateusza M. z Łomży Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące oszustw na łączną kwotę prawie półtora miliona złotych, popełnionych przez Mateusza M. [29l.], mieszkańca Łomży. Poszukiwani są inni pokrzywdzeni. 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Combat Alert Ostrołęka - grupa, która ma na celu realizację zadań związanych z obronnością kraju W sobotę 22 czerwca 2024 w Orzyszu w Ośrodku Combat Alert powstał Oddział Terenowy Combat Alert Ostrołęka. To zespół składający się z emerytowanych policjantów, strażaków, przedsiębiorców, sportowców i uczniów OPW. Jego celem jest realizacja zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa RP.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance już 30.06.2024! Odbędzie się też Przegląd Muzyki Szanty 30 czerwca warto wybrać się nad rzekę Narew w Kamiance. Będzie spływ kajakowy, piknik rodzinny, spływ na byle czym, przegląd muzyki szanty i koncerty. 📢 Najpiękniejsze miasta i miasteczka na Dolnym Śląsku – to miejsca z historią i pięknymi widokami Najpiękniejsze miasta na Dolnym Śląsku to prawdziwe skarby pełne historii, pięknych widoków i atrakcji. Miejsca te przyciągają swoim pięknem i różnorodnością. Ta część Polski jest domem dla licznych malowniczych miast, które są magnesem dla odwiedzających. Oto przegląd wybranych perełek architektury i historii, które są nieodzownym punktem na mapie każdego podróżnika eksplorującego Dolny Śląsk. 📢 II edycja „Festiwalu na wzgórzu nad rzeką”. W programie malowanie murali i wybory Kurpiowskiej Miss Senior Druga edycja inicjatywy pod nazwą „Festiwal na Wzgórzu nad rzeką” rozpoczęła się w Myszyńcu. Pomysłodawczyni Katarzyna Aniela Chętnik spotkała się z uczestniczkami konkursu „Kurpiowska Miss Senior” w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego.

📢 Babeczki z Lelisa na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Angelika Ostrowska i Danuta Karczewska wróciły do Lelisa z nagrodami Babeczki z Lelisa wzięły udział w Festiwalu "Polska Od Kuchni", który odbył się 23 czerwca w Warszawie. W ramach festiwalu odbyły się wybory miss wdzięku. Stowarzyszenie zaprezentowały Angelika Ostrowska i Danuta Karczewska.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Dzień Rodziny w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki, 22.06.2024 Imprezę pod hasłem "Chwile kolorowe jak motyle" zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrołęce wspólnie z sołtys Małgorzatą Milewską. Na placu przy kaplicy w Dobrołęce na młodszych i starszych czekały atrakcje. 📢 Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w całej Polsce odbyło się zakończenie roku szkolnego. Odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna. 📢 Makowianka awansowała do IV ligi. Drużyna otrzymała symboliczny puchar i owacje podczas Dni Makowa Mazowieckiego 14.06.2024 14 czerwca 2024, podczas Dni Makowa Mazowieckiego, na scenę zostali zaproszeni piłkarze Makowianki, którzy awansowali do IV ligi. Otrzymali gratulację i symboliczny puchar od burmistrza miasta oraz list gratulacyjny od starosty makowskiego.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników.

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

📢 Basen w Ostrołęce. Sprawdź godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje: sauny, kręgielnia, restauracja Nemo Park Wodny znajduje się w Ostrołęce przy ul. Witosa 3. Sprawdź dokładne godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje, jakie się w nim znajdują, między innymi sauny, kręgielnia i restauracja Nemo. 📢 Spływ na byle czym w Kamiance i Przegląd Muzyki Szanty odbędzie się 30 czerwca 2024. To trzecia edycja imprezy Po raz trzeci w Kamiance odbędzie się Spływ na byle czym oraz Przegląd Pieśni Szanty. Imprezę zaplanowano na 30 czerwca. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Piknik w Kiełczewie. 15.07.2023 KGW Kiełczew przywitało lato i wakacje piknikiem z darami lasu. Zdjęcia „Biesiadowanie łączy pokolenia” – to hasło inspirowanej przyrodą doliny Bugu imprezy plenerowej zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich Kiełczew. 15 lipca 2023 w Kiełczewie odbyła się całodniowa impreza z mnóstwem atrakcji dedykowanych wszystkim pokoleniom.

📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Rzekuń. Szybka Dycha bez Limitu, 7.05.2023. Biegi dzieci i młodzieży. Zdjęcia Serdecznie witam na imprezę Szybka Dycha bez Limitu. Odbywa się w naszej gminie po raz kolejny i cieszy się coraz większą popularnością - wydarzenie otworzył Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń. 📢 Baseny w Przasnyszu już otwarte. Odkryte baseny zostały oficjalnie otwarte 30.04.2023 W niedzielę, 30 kwietnia 2023 roku został oficjalnie otwarty kompleks basenów w Przasnyszu. Baseny znajdują się na terenie Zespołu Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej. Wstęp na basen - na razie - jest bezpłatny.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. 📢 Cmentarz w Broku. Nekropolię odwiedziliśmy 3.11.2022. Zdjęcia Na cmentarzu parafialnym znajduje się m.in. zbiorowa mogiła polskich żołnierzy, poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku. W sąsiedztwie cmentarza, przy ul. Sienkiewicza, znajduje się cmentarz żydowski.

📢 Gmina Goworowo. Zawody strażackie w Lipiance. Rywalizowało sześć jednostek OSP. 14.07.2019 [ZDJĘCIA, WIDEO] Gmina Goworowo. Strażacy ochotnicy z sześciu jednostek rywalizowali w gminnych zawodach pożarniczych. Wygrali druhowie z Kruszewa.