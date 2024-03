Przegląd prasy (29.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 29.03.2024”?

Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 29.03.2024 Które drogi w województwie mazowieckim 29.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (7. km na odc. 15 km) Lokalnie wyłączone naprzemiennie pasy ruchu na odcinku W. Lazurowa - W. Marki, prace nocne, lokalnie ograniczenia prędkości.

📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [29.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Horoskop dzienny na jutro (29.03, piątek). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w piątek 29.03.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 29.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Makowie Mazowieckim. Wyniki W Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy sprawdzające znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego.

📢 Znamy najlepsze plaże w Europie na wakacje 2024! Są bezpieczne, czyste i piękne. Poznaj miejsca, na których warto wypoczywać Lazurowa woda, piasek, beztroska i gorące promienie słoneczne – tak większość z nas wyobraża sobie wakacje idealne. Wiemy, na których plażach w Europie spełnicie swoje marzenia – oto najnowszy ranking miejsc, które zachwycają czystością i pięknem, a przy tym są naprawdę bezpieczne. Zobaczcie, gdzie warto spędzić urlop latem 2024. 📢 Awaria sieci Play i Santander Bank Polska – co się dzieje? Lawina zgłoszeń polskich klientów i dziwny „zbieg okoliczności” Nagła awaria usług dwóch silnych firm działających w Polsce wydaje się dziwnym zbiegiem okoliczności. W tym samym dniu i niemal w tym samym momencie użytkownicy usług bankowych Santander Bank Polska oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych – sieci Play, zaczęli masowo zgłaszać awarię. Sprawdź szczegóły.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 28.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Nielegalne papierosy zabezpieczone przez policjantów z Ostrołęki. Papierosami handlowała mieszkanka Ostrołęki Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości akcyzowej zabezpieczyli blisko 32 tysiące sztuk nielegalnych papierosów. Do sprawy zatrzymano mieszkankę Ostrołęki. Grozi jej grzywna i do 3 lat więzienia.

📢 Niezawodny żurek na zakwasie. Poznaj przepis na wielkanocną zupę w 30 minut. Tradycyjne danie dla zabieganych Tradycyjny żurek wielkanocny nie jest wcale trudny do ugotowania. Wyborna i sycąca zupa, która często gości na naszych stołach, szczególnie w święta wielkanocne. Przygotowuje się ją na wywarze mięsnym z dodatkiem zakwasu żytniego, jajek, boczku i białej kiełbasy. Mamy dla ciebie niezawodny przepis na pyszny, tradycyjny żur wielkanocny, który zrobisz w pół godziny.

📢 Zbigniew Ziobro walczy z rakiem. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Objawy raka przełyku Zbigniew Ziobro, były szef resortu sprawiedliwości toczy walkę z jednym z najgroźniejszych nowotworów. Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go, zanim będzie za późno. 📢 Pożar w Makowie Mazowieckim. W wyniku pożaru mieszkania na osiedlu Ciechanowska, jedna osoba trafiła do szpitala Policjanci z Makowa Mazowieckiego wyjaśniają przyczyny pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań na ul. Ciechanowskiej w Makowie. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny. Luksusowe życie bramkarza, który uratował nam Euro 2024. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Wojciech Szczęsny od wczoraj jest na ustach wszystkich fanów piłki nożnej. Piłkarz, który zapewnił nam awans do Euro 2024 wraz z żoną Mariną i synkiem Liamem na co dzień mieszka we Włoszech. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny, żeby zobaczyć, w jakich wnętrza lubi odpoczywać piłkarz i jego znana żona.

📢 PSSE w Makowie Mazowieckim rozstrzygnęła konkurs modelarski "Poznaj Grzyby - Unikniesz Zatrucia". Wyniki ogłoszono 26.03.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zaprosił wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu makowskiego do wzięcia udziału w powiatowym konkursie modelarskim "Poznaj Grzyby-Unikniesz Zatrucia". 📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 27.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Podsumowanie pilotażowego projektu "Bajkowy Ogród Wartości" w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Ostrołęce 26.03.2024 We wtorek, 26 marca w Multicentrum Ostrołęka odbyło się podsumowanie pilotażowego projektu "Bajkowy Ogród Wartości". Podczas warsztatów, które odbyły się we wszystkich grupach Przedszkola Miejskiego nr 9 dzieci odkryły magię bajek i kreatywności. Warsztaty poprowadził Michał Malinowski, założyciel Storyteller Museum – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dzień Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu w PSP w Czarni Dzień Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu organizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni już od wielu lat. W marcu do szkoły zapraszani są policjanci, strażacy i pielęgniarki. Podczas spotkań odbywają się pogadanki i prelekcje. Organizowane są także konkursy plastyczne oraz wiedzy na temat zdrowych i bezpiecznych zachowań w domu, szkole oraz na drodze.

📢 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando odbyło się w Starej Elektrowni 25.03.2024 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii zostało objęte honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, Jerzego Bauera. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Młodzieżowe Bitwy Szkół w Ostrowi Mazowieckiej. 7 szkół walczyło o puchar. Zawody odbyły się 25.03.2024 W Młodzieżowych Bitwach Szkół brali udział uczniowie wszystkich czterech szkół podstawowych oraz trzech szkół średnich z terenu miasta. Była to druga edycja międzyszkolnej zawodów. W ubiegłym roku puchar wywalczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2.

📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rafał Patyra, znany prezenter sportowy i dziennikarz, odwiedził Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Rafał Patyra, znany prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy wraz z żoną i dziećmi odwiedził w piątek 22.02.2024 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, o czym poinformowała sama placówka. Po wystawie oprowadził ich dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Janusz Kotowski, który mówił o walce podziemia antykomunistycznego w Polsce, ale też i w regionie, a także opowiedział o misji placówki.

📢 Droga krzyżowa ulicami Makowa Mazowieckiego, 22.03.2024 W piątek 22.03.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego odbyła się droga krzyżowa. Wierni uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. Św. Józefa, następnie wyszli z kościoła i skierowali się do kościoła pw. Św. Brata Alberta.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce ma już swoje imię i sztandar Uroczyste obchody nadania szkole imienia oraz sztandaru odbyły się w piątek 22.03.2024. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Droga Krzyżowa ulicami Ostrowi Mazowieckiej. Nabożeństwo odbyło się 16.03.2024 Droga Krzyżowa była połączona z pieszą pielgrzymką „tylko dla mężczyzn” do Nowej Osuchowej.

📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu.

📢 Forsycja wygląda jak obsypana złotymi kwiatami. Ozdobi ogród i wzmocni odporność. Sprawdź, jak zadbać o ten krzew Forsycje to jedne z symboli wczesnej wiosny. Te krzewy obsypują się żółtymi kwiatami już w marcu-kwietniu. Ponieważ kwitną, zanim wypuszczą liście, wyglądają jeszcze bardziej spektakularnie. Forsycje są nie tylko ładne, ale też pożyteczne. Ich kwiaty można pewne właściwości lecznicze. Jednak żeby ładnie kwitły, trzeba zadbać o kilka rzeczy. Radzimy, jak uprawiać forsycje i kiedy je przycinać.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi. 📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023 Festiwal Tradycji Dożynkowych, czyli VI Szulborskie Święto Plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na plac, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu rolniczego. Ciekawa oferta dla rolników Agencja Mienia Wojskowego w różnych miastach w Polsce ogłasza przetargi. Można w nich znaleźć między innymi przydatny i w dobrej cenie sprzęt rolniczy.

📢 Dożynki w Sierakowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W niedzielę, 27 sierpnia, w Sierakowie koło Przasnysza odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej.

