Bezpłatne parkowanie do 20 minut w Ostrołęce. Radni podjęli uchwałę

Ratusz informuje, że zniżka zostanie wprowadzona w życie po upłynięciu 14 dni od publikacji uchwały w dzienniku urzędowym. Oznacza to, że mieszkańcy Ostrołęki mogą spodziewać się korzystania z tej korzyści w najbliższych tygodniach.

Decyzja o wprowadzeniu 20-minutowego darmowego parkowania na Kartę Mieszkańca to krok w kierunku poprawy jakości życia w mieście. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak ta nowa korzyść wpłynie na codzienne życie mieszkańców Ostrołęki. Z pewnością jest to krok we właściwym kierunku w dążeniu do lepszej jakości życia i wygody dla wszystkich mieszkańców miasta.